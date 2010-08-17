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PKK'DAN DİN ADAMLARINA ÖLÜM TEHDİDİ SİİRT/VAN (A.A)

17 Ağustos 2010 13:49

-PKK'DAN DİN ADAMLARINA ÖLÜM TEHDİDİ SİİRT/VAN (A.A) - 17.08.2010 - PKK terör örgütünün, Siirt ve Van'da yaşayan bazı din adamları, muhtar ve kanaat önderlerini ölümle tehdit ettiği öğrenildi. Terör örgütü PKK 20 Eylül'e kadar sözde eylemsizlik kararı alırken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, örgütün, şiddet politikasını eleştiren din adamları ve kanaat önderlerine yönelik tehditlerde bulunduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK tarafından dağıtılan bildirilerde, Siirt ve Van'da yaşayan bazı din adamları, muhtar ve kanaat önderleri, işbirlikçilikle suçlandı. Terör örgütü, bu kişilerin PKK aleyhine faaliyetlerini sürdürmeleri durumunda ölümle cezalandıracakları tehdidinde bulundu. Terör örgütü tarafından ölümle tehdit edilen bu kişilerin bölge halkı tarafından çok sevildiği, saygın kişiler olduklarını belirten yerel kaynaklar, bu kişilerin ''örgütün dini istismar ettiğini, şiddetin ve insan öldürmenin İslam dininde yeri olmadığına'' işaret ederek, örgütün şiddet eylemlerine, kan dökülmesine karşı çıktıklarını ifade ediyor. Konuyla ilgili güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatılırken, terör örgütünün ölümle tehdit ettiği bu kişilerin yaşadığı yörelerde geniş güvenlik önlemleri alındığı bildirildi. Bu arada, terör örgütü PKK'nın dindar Kürtlerin sempatisini kazanmak amacıyla son dönemlerde çatışmalarda ölen kişiler adına mevlit okuttuğu kaydedildi. Terör örgütünün propaganda amaçlı okuttuğu mevlitlere katılımın yüksek olması için de köylülerden zorla aldıkları veya çaldıkları hayvanlardan yiyecek ikram ettirdikleri de belirtildi.

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