'PKK'dan AKP ve Gülen'e tehdit' iddiası

Terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması olan Kürdistan Halk İnisiyatifi, örgüte yakınlığıyla bilinen haber sitelerine yaptığı açıklamada AKP yöneticileri ve Fethullah Gülen cemaatine ait kuruluşları hedef alacağını duyurdu.



Kürdistan Halk İnisiyatifi, Fırat Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, AKP ve Gülen cemaatine ait kuruluşları açık olarak hedef aldığını belirtti.

Açıklamada, Kürt halkının bu kirli oyuna karşı yanıtının çok sert olacağı savunularak, “Bu alçakça saldırı ve oyunlardan sonra, AKP’nin hiçbir yöneticisi ve ona bağlı kurum ve kuruluşlar artık Kürdistan’da rahatça faaliyet yürütemeyeceklerdir. Halkımız bunun hesabını soracak güçtedir. Bu güçler artık rahat nefes bile alamayacaklardır” denildi.

