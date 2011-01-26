T24 LogoT24 Logo
Gündem

PKK'DA YOLSUZLUKLAR HAD SAFHADA   ANKARA (A.A)

26 Ocak 2011 12:44

-PKK'DA YOLSUZLUKLAR HAD SAFHADA   ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - Kırsal alanda ağır kayıplar veren terör örgütü PKK'da ahlaki çöküşün ve yolsuzlukların önüne geçilemiyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde faaliyet gösteren terör örgütünün sözde Gençlik Kolları sorumlusu ''Deniz'' kod adlı S.T. ile hissi ilişki içerisinde bulunduğu sözde kadın kolları sorumlusu ''Eylem'' kod adlı A.A'nın, örgütü yaklaşık 120 bin avro dolandırdıkları ortaya çıktı. Örgütün parasıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde gizlice inşaat işine giren S.T. ve A.A'nın, bu sektörden elde ettikleri paraları ailelerine aktararak, Türkiye'de de inşaat-emlak işinde önemli kazançlar elde ettikleri öne sürüldü. Geçen ay terör örgütünün Romanya'da düzenlediği bir toplantıya katılan S.T. ve A.A'nın, örgütün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki faaliyetleri için aldıkları ve miktarı belirtilmeyen parayı da zimmetlerine geçirdikleri kaydedildi. Yunanistan'a kaçtıkları öne sürülen S.T. ve A.A. hakkında infaz kararı alan PKK yönetiminin, son dönemde örgüt içerisinde artış gösteren ''yolsuzluk'' haberlerinin önüne geçmek için S.T. ve A.A'nın ''ajan-işbirlikçi'' olduğu gerekçesiyle haklarında ''infaz'' kararı alındığını duyurduğu bildirildi.  Terör örgütünde 2010 yılı içerisinde Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren ''Botan'' kod adlı E.B, ''Bayram'' kod adlı M.P, ''Salih'' kod adlı B.Ü, ''Ali'' kod adlı Ş.M, ''Doğan'' kod adlı N.Ç, ''Şahin'' kod adlı M.P, ''Ergün'' kod adlı F.K. ve ''Soreş'' kod adlı H.Y, ''Keklik'' kod adlı E.K, ''Yılmaz'' kod adlı Y.A, ''Şeref'' kod adlı Ş.A, ''Kemal'' kod adlı K.Ç. isimli örgüt sorumlularının, yüklü miktarda paralarla örgütten kaçtıkları, bunlardan bazılarının örgüt tarafından öldürüldüğü, bazılarının ise halen kayıp olduğu kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24