-PKK'DA YOLSUZLUKLAR HAD SAFHADA ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - Kırsal alanda ağır kayıplar veren terör örgütü PKK'da ahlaki çöküşün ve yolsuzlukların önüne geçilemiyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde faaliyet gösteren terör örgütünün sözde Gençlik Kolları sorumlusu ''Deniz'' kod adlı S.T. ile hissi ilişki içerisinde bulunduğu sözde kadın kolları sorumlusu ''Eylem'' kod adlı A.A'nın, örgütü yaklaşık 120 bin avro dolandırdıkları ortaya çıktı. Örgütün parasıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde gizlice inşaat işine giren S.T. ve A.A'nın, bu sektörden elde ettikleri paraları ailelerine aktararak, Türkiye'de de inşaat-emlak işinde önemli kazançlar elde ettikleri öne sürüldü. Geçen ay terör örgütünün Romanya'da düzenlediği bir toplantıya katılan S.T. ve A.A'nın, örgütün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki faaliyetleri için aldıkları ve miktarı belirtilmeyen parayı da zimmetlerine geçirdikleri kaydedildi. Yunanistan'a kaçtıkları öne sürülen S.T. ve A.A. hakkında infaz kararı alan PKK yönetiminin, son dönemde örgüt içerisinde artış gösteren ''yolsuzluk'' haberlerinin önüne geçmek için S.T. ve A.A'nın ''ajan-işbirlikçi'' olduğu gerekçesiyle haklarında ''infaz'' kararı alındığını duyurduğu bildirildi. Terör örgütünde 2010 yılı içerisinde Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren ''Botan'' kod adlı E.B, ''Bayram'' kod adlı M.P, ''Salih'' kod adlı B.Ü, ''Ali'' kod adlı Ş.M, ''Doğan'' kod adlı N.Ç, ''Şahin'' kod adlı M.P, ''Ergün'' kod adlı F.K. ve ''Soreş'' kod adlı H.Y, ''Keklik'' kod adlı E.K, ''Yılmaz'' kod adlı Y.A, ''Şeref'' kod adlı Ş.A, ''Kemal'' kod adlı K.Ç. isimli örgüt sorumlularının, yüklü miktarda paralarla örgütten kaçtıkları, bunlardan bazılarının örgüt tarafından öldürüldüğü, bazılarının ise halen kayıp olduğu kaydedildi.