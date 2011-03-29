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PKK'DA PARA KRİZİ  ANKARA (A.A)

29 Mart 2011 13:47

-PKK'DA PARA KRİZİ  ANKARA (A.A) - 29.03.2011 - Yurt içinde ve yurt dışında yapılan operasyonlarda büyük kayıplar veren, son zamanlarda finansman krizi de yaşayan terör örgütü PKK'ya bir darbe de hırsızlardan geldi. Terör örgütünün 3 milyon dolar parasının çalındığı bildirildi. Tarihindeki en büyük ''hırsızlık-dolandırıcılık'' skandalını yaşayan terör örgütü PKK'nın, uyuşturucu ticareti ve insan kaçakçılığından temin ettiği yaklaşık 3 milyon dolarının çalındığı belirtildi. Süleymaniye'de çalındığı belirlenen 3 milyon doların, Kandil'deki terör örgütü yönetimi tarafından, 12 Haziran seçimlerinde harcanmak üzere Türkiye'ye gönderilmek üzere hazırlandığı öne sürüldü. Kandil'deki örgüt yönetiminin, 3 milyon doları çalarak, örgütün muhaliflerine aktardıkları öne sürülen örgütün Süleymaniye sorumlularından ''Ferit'', ''Zeki'' ve ''Drej'' kod adlı örgüt mensupları hakkında ''infaz'' kararı aldığı kaydedildi. Hırsızlık-dolandırıcılık skandalında bölgedeki yerel güvenlik güçlerinin ve gizli servislerin parmağının olup olmadığını da araştıran Kandil'deki terör örgütü yönetiminin, çalınan 3 milyon doları geri alabilmek için Irak, İran ve Avrupa'da özel ekipler oluşturarak çalışma yaptırdığı da sızan bilgiler arasında yer alıyor.  Hırsızlık olayının son zamanlarda finansman krizi yaşayan terör örgütünün yönetiminde büyük sıkıntı yarattığı belirtildi.

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