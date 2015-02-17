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PKK Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan: Kürt silah bırakmaz, Türk devleti silahsızlansın

PKK Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan, silahsızlanma konusunda Türkiye toplumunun yanlış bilgilendirildiğini söyledi

17 Şubat 2015 23:39

PKK Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan, PKK'nın silah bırakacağına yönelik iddialara, "PKK silah bırakmaz, niye bıraksın? Kürt silah bırakmaz. Türk devleti silahsızlansın" sözleri ile yanıt verdi.


Duran Kalkan, Türkiye'de toplumun PKK'nın silahsızlanması konusunda yanıltıldığını belirterek, bu söylemin seçimde oy almak için söylendiğini ve çözüm sürecinin bu koşullarda devam edemeyeceğini söyledi.

Med Nûçe televizyonuna açıklama yapan Duran Kalkan, şöyle konuştu: "Öz savunmasız özgürlük olmaz, öz savunmasız varlık olmaz, Kürdün varlığı ve özgürlüğünün öz savunmaya bağlı olduğu açıktır. Güvenliğini bir başkasına, hatta cellâdına bırakarak 'bir toplum kurdum' diyemez. O nedenle kimse Kürdü artık kandıramaz, kandırmamaya da çalışmamalı. Öyle Türkiye toplumunu yanlış bilgilendirme olmamalı.

 

'Niye kendilerini o kadar silahlandırıyorlar'

 


“PKK silah bırakıyor!” PKK silah bırakmaz, niye bıraksın? Kürt silah bırakmaz. Türk Devleti silahsızlansın, öbür devletler silahsızlansın. Niye kendilerini o kadar silahlandırıyorlar? 'Sen silahsızlan üzerinde her şeye yapayım!' Peki, bütün faşist güçler Kürde saldırıyorlar, kendilerini neyle savunacaklar, neyle koruyacaklar?

O nedenle Türkiye toplumu yanlış bilgilendiriliyor. Bunlar aslında günü kurtarmak, seçimde oy koparmak için söyleniyor. Böyle olursa bu süreç devam etmez, sürmez. Herkes bu gerçeği bilmeli."

 

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