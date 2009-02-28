PKK, Yunanistan'da isyan çıkardı

Terörün, kendisini besleyen unsurlara da zarar verdiği gerçeği bir kez daha doğrulandı.



PKK mensuplarını yıllardır barındıran Yunanistan'daki Lavrion Mülteci Kampı'nda kalan örgüt üyeleri isyan çıkardı. Örgüt mensuplarının, Yunan görevlileri kampa sokmadıkları bildirildi.



PKK başta olmak üzere, terör örgütleri tarafından siyasi ve silahlı eğitim amaçlı kullanılan ve uluslararası tepkilere rağmen kapatılmayan Lavrion Mülteci Kampı karıştı.



Terör örgütünün kontrolünde olduğu öne sürülen Lavrion Mülteci Kampı'nda, PKK tarafından Irak, Suriye, İran ve Türkiye'den yasa dışı yollardan getirilen göçmen Kürtlerin isyan çıkardıkları ve kampa Yunan yetkililerin girmelerini engelledikleri kaydedildi.



Başta gıda olmak üzere kampa gelen her türlü malzeme ve ekipmana el koyan, sağlık ve eğitim hizmetlerini kontrol altında tutan PKK'lıların, kamptaki Kürtleri örgüte kadro temini amacıyla kullandığı, örgüte muhalif Kürtlere ve aşırı sol terör örgütü yandaşlarına yönelik baskı ve şiddet uyguladıkları yönündeki şikayetler üzerine, Yunan yetkililerin kampta PKK'lılara yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatmak istedikleri belirtildi. Yunan makamlarının soruşturma ve denetimi artırma girişimleri üzerine “Adnan” kod adlı örgüt sorumlusu tarafından yönlendirilen PKK'lıların kampta isyan çıkardıkları bildirildi.



Lavrion Mülteci Kampı'nın giriş kapısına barikat kuran ve Yunan yetkililerin içeri girmelerini engelleyen PKK'lı teröristlerin, kampa gıda girişine de izin vermeyerek, Kürtleri açlık grevine zorlamak suretiyle hayatlarını tehlikeye attığı vurgulandı.



Öte yandan, PKK'lı teröristlerin, Yunan makamlardan, kampta kalan örgüt yandaşlarının iltica taleplerinin bir an önce kabul edilmesi, denetimlere son verilmesi ve kampta yaşam standardının yükseltilmesi talebinde bulundukları öğrenildi.



Terör örgütünün bu taleplerinin kabul edilmeyeceğini vurgulayan yerel kaynaklar, teröristlerin işgale son vermemeleri durumunda kampa yönelik güvenlik güçlerince kapsamlı bir operasyon yapılabileceğini ve işgali yönlendiren örgüt sorumlularının tutuklanabileceklerini belirtiyorlar.



Yunanistan Terörle Mücadele ve İstihbarat Servisi (EYP), bir süre önce başkent Atina'daki ABD Büyükelçiliği'ne karşı gerçekleştirilen saldırıda kullanıldığı belirlenen RPG-7 tipi roket ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bu roketin PKK'nın terör eylemlerinde çokça kullanılması nedeniyle, Lavrion Mülteci Kampı'na yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirerek, çok sayıda terör örgütü üyesini gözaltına aldığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.