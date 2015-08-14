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PKK yüksek gerilim hattını hedef aldı; 2 mühendis yaralı

Amanos dağları eteğinde bulunan yüksek gerilim hattına yerleştirilen mayın patladı

14 Ağustos 2015 14:53

Hatay’ın İskenderun İlçesi Sarıseki Mahallesi'nin Amanos dağlarına uzanan eteğinde yüksek gerilim hattına PKK tarafından yerleştirilen mayının patlaması sonucu iki elektrik mühendisi yaralandı.

DHA'da yer alan habere göre, olay, sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Sarıseki Mahallesinin üst kısımlarında Amanos dağları eteğinde bulunan yüksek gerilim hattına PKK'lılar tarafından 3 gün önce bombalı saldırı gerçekleştirildi ve yüksek gelirim direğine zarar verildi.

Yüksek gerilim hattının tamiri için iki elektrik mühendisi jandarma kontrolünde bölgeye gitti. Jandarmanın çevre güvenliğini almasından sonra keşif için yüksek gerilim hattına yaklaşan elektrik mühendisleri PKK tarafından döşenen mayının patlaması sonucu yaralandılar.

Jandarma tarafından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan bir bacağı kopan İrfan Sofuoğlu (48) ilk müdahalesinin ardından Antakya’da bulunan MKÜ Araştırma hastanesine sevk edilirken başından hafif yaralanan mühendis Fatih Acar gözlem altına alındı.

Bölgede elektrik kesintilerinin sıkça yaşanmasına neden olan yüksek gelirim hatlarına PKK tarafından yapılan saldırılarla ilgili güvenlik güçleri bölgede operasyon başlattı.

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