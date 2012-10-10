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Paris'te PKK'nın üst düzey yöneticisine tutuklama kararı

Paris mahkemesi, Adem Uzun ve diğer üç kişi için adli soruşturma açılmasına karar verildi

10 Ekim 2012 20:20

Paris mahkemesi tarafından PKK'nın yöneticilerinden Adem Uzun ve üç kişi için soruşturma açılması ve bir kişi dışında diğer üç kişi  içinde tutuklu olarak yargılanmasına karar verildi.

CnnTürk.com'un haberine göre; yaklaşık 6 ay süren telefon dinleme operasyonun ardından hafta sonu gözaltına alınan ve terör örgütünün Avrupa'da lojistik yapılanmasından sorumlu olduğu ifade edilen Uzun ve diğer üç kişinin, değeri 1,2 milyon Euroyu bulan tanksavar füzesi gibi silahları satın alarak, kuzey Irak'a gönderme planları yaptıkları tahmin ediliyor.

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