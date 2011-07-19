PKK yöneticilerinden Cemil Bayık: Devlet, Öcalan'ı oyalıyor

T24- 13 asker ve 7 PKK'lının ölmesine sebep olan Silvan'daki saldırının emrini veren PKK yöneticilerinden Cemil Bayık, "protokoller kabul edilirse, eylemsizlik kararını sürdüreceklerini" söyledi. Protokolün ne zaman hayata geçiriliceğinin belli olmadığını söyleyen Bayık, "Devlet pratik adımlar atmıyor. Önderimizi, hareketimizi ve halkımızı oyalamak istiyor" dedi.









Abdullah Öcalan'ın devletle anlaştığını belirtmesine karşın Silvan'da ki saldırı emrini veren PKK'lı Cemil Bayık'tan farklı bir değerlendirme geldi. Öcalan'ın eylemsizlik kararına karşın PKK içindeki şahinlerin temsilcisi olan Bayık,örgüte yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada bundan sonrada bu tür eylemlerin süreceğinin sinyallerini verdi.



Bayık, ayrıca Silvan saldırısı hakkında "Türk ordusu gerillaya karşı operasyona başlamış, gerillanın üstüne gidiyordu. Gerilla da operasyonun sonucunda askere ateş açmıştır" dedi.





İşte Bayık'ın o açıklamaları:



"CHP gibi ve BDP'nin de iradesini kırmak, etkisiz hale getirmek ve teslim almak istiyorlar. Eğer bunu gerçekleştirseler AKP'nin Anayasa'sı da başarılı olacak. Erdoğan'ın tehditlerinin nedeni de buydu; hedeflerini onlara kabul ettirmek."





'Eylemsizlik kararı şartı'





"(İmralı'da "Barış Konseyi", "Anayasa Komisyonu" ve "Güvenlik Komisyonu" kurulmasına yönelik protokoller imzalandığını belirterek) Eğer protokol kabul edilirse, işte o zaman müzakereler başlayacak, bu şekilde biz de eylemsizlik kararımızı sürdürebiliriz. Devletin kabul ettiği protokolün ne zaman hayata geçeceği belli değil, şimdi mi, bir yıl sonra mı bilinmiyor. Devlet bu konuda hiçbir şey söylemiyor ve sadece kabul etmiş. Bu da kandırmaca ve taktiktir..."

"Devlet pratik adımlar atmıyor, çünkü imha politikasından vazgeçmek istemiyor. Bunlar taktik ve oyalamadır. Önderimizi, hareketimizi ve halkımızı oyalamak istiyor."





'Kürtleri imha etmek istiyorlar'





"Eğer Kürt sorununu çözmek için niyetleri olsaydı operasyonları durdururlardı. Operasyonların yanı sıra ABD ile ittifak kurdular. Bu ittifaktan sonra Erdoğan 'Kürt sorunu yoktur' dedi. Çünkü Kürtleri imha etmek istiyor. Bundan önce Kürtleri tasfiye edemezdi. Ancak bu ittifaktan güç aldıktan sonra, imha için yeniden hazırlık yaptı. Gerilla ve halka yönelik operasyonlar da bu yüzden arttı."

"Kürtler demokratik özerklik ilan ettiler, Kürtlere bu konuda da destek vermelidirler."





'Soykırımla sorunu çözmek istiyorlar'





"(Rehin askerler) Şimdi askerlerin yerini tespit edip, onları imha etmek istiyorlar. Hatta onları öldürebilseler PKK'nın üstüne de atmak isteyecekler. Yani imha ve soykırımla sorunu çözmek istiyorlar. Silvan'da öldürülen askerler ve şehit düşen gerillalar da böyle bir operasyonun sonucunda hayatlarını kaybetti."





Öcalan'ın avukatları İmralı'da





Çarşamba ve cuma günleri hava muhalefeti nedeniyle ertelenen Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi dün gerçekleşti. Gemlik'e gelen avukatlar dün Tuzla Vapuru ile İmralı'ya geçti. Avukatların yanlarında Öcalan'a verilmek üzere çamaşır ve dergi ile gazete getirdiği görüldü.