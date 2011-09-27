PKK yine sivilleri vurdu: 2 ölü

T24-





Bebeği sağ kurtarıldı



Üç PKK'lı öldürüldü



Batman'da, polis ekipleri ve sivil vatandaşlar üzerine bir otomobilden uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu 8 aylık hamile bir kadın ile 6 yaşındaki kızının öldüğü bildirildi. Çıkan çatışmada, kadının diğer çocuğu ve eşi ile 3 polisin yaralandığı, 3 PKK'lının ölü olarak silahlarıyla birlikte ele geçirildiği belirtildi.Batman Valiliğince yapılan açıklamada, Yavuz Selim Mahallesi Aydınkonak Kavşağı'nda 3 PKK'lı tarafından polis ekipleri ve sivil vatandaşlar üzerine otomobilden uzun namlulu silahlarla ateş açıldığı, saldırıda bir güvenlik görevlisinin yaralandığı, 35 yaşlarında 8 aylık hamile bir kadının hayatını kaybettiği ifade edildi.Ölen kadının karnındaki bebeğin sağ olarak kurtarıldığı ve yaşatılmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, saldırıda yine aynı aileden 6 yaşlarında kız çocuğunun hayatını kaybettiği, 8 yaşındaki kız çocuğu ile babanın yaralandığı bildirildi. Durumu ağır olan 40 yaşlarındaki babanın özel bir hastanede yoğun bakıma alındığı kaydedildi.Açıklamada, yapılan takip ve operasyon sonucu PKK'lılara ''Teslim ol'' çağrısında bulunulduğu, çağrıya ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktığı belirtilerek, ''Ateşle karşılık veren PKK'lı grupla çıkan çatışmada üç terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiş, iki güvenlik görevlimiz hafif yaralanmıştır'' denildi.