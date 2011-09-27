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PKK yine sivilleri vurdu: 2 ölü

Siirt ve Ankara'nın ardından, PKK saldırısı bu kez Batman'da sivil can aldı. Hamile kadın ve kızı öldü, 1'i polis 3 kişi yaralandı.

27 Eylül 2011 03:00

T24- Siirt ve Ankara'nın ardından, PKK saldırısı bu kez Batman'da sivil can aldı. 8 aylık hamile bir kadın ile 6 yaşındaki kızı öldü, 1'i polis 3 kişi yaralandı.

Batman'da, polis ekipleri ve sivil vatandaşlar üzerine bir otomobilden uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu 8 aylık hamile bir kadın ile 6 yaşındaki kızının öldüğü bildirildi. Çıkan çatışmada, kadının diğer çocuğu ve eşi ile 3 polisin yaralandığı, 3 PKK'lının ölü olarak silahlarıyla birlikte ele geçirildiği belirtildi.



Batman Valiliğince yapılan açıklamada, Yavuz Selim Mahallesi Aydınkonak Kavşağı'nda 3 PKK'lı tarafından polis ekipleri ve sivil vatandaşlar üzerine otomobilden uzun namlulu silahlarla ateş açıldığı, saldırıda bir güvenlik görevlisinin yaralandığı, 35 yaşlarında 8 aylık hamile bir kadının hayatını kaybettiği ifade edildi. 


Bebeği sağ kurtarıldı


Ölen kadının karnındaki bebeğin sağ olarak kurtarıldığı ve yaşatılmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, saldırıda yine aynı aileden 6 yaşlarında kız çocuğunun hayatını kaybettiği, 8 yaşındaki kız çocuğu ile babanın yaralandığı bildirildi. Durumu ağır olan 40 yaşlarındaki babanın özel bir hastanede yoğun bakıma alındığı kaydedildi.


Üç PKK'lı öldürüldü

Açıklamada, yapılan takip ve operasyon sonucu PKK'lılara ''Teslim ol'' çağrısında bulunulduğu, çağrıya ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktığı belirtilerek, ''Ateşle karşılık veren PKK'lı grupla çıkan çatışmada üç terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiş, iki güvenlik görevlimiz hafif yaralanmıştır'' denildi.


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