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Dünya

Brüksel'de PKK sempatizanlarına biber gazı

Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı

29 Ekim 2012 22:35

Türkiye'de cezaevlerinde açlık grevi yapanların serbest bırakılması talebiyle Avrupa Parlamentosu'nun önündeki Lüksemburg Meydanı'nda çadır kurmaya kalkışan PKK sempatizanları, polisin müdahalesiyle karşılaştı. Dağılmalarını isteyen polise saldıran gruba, polis biber gazıyla müdahale etti.

Dağılmalarını isteyen polise taş ve sopalarla saldıran, etraftaki reklam panolarının camlarını kıran yaklaşık 200 kişilik gruba biber gazıyla müdahale eden güvenlik güçleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Helikopter destekli Belçika polisi, Fransa, Almanya ve Hollanda'dan otobüslerle meydana taşınan PKK sempatizanlarını yarım saatlik bir müdahalenin ardından çember içine aldı.

Polisin uyarılarının ardından, gözaltındaki arkadaşlarının serbest bırakılmasını ve eylem için kendilerine 1 hafta süre tanınmasını isteyen eylemciler dağıldı.

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