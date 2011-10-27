PKK yandaşları molotof hazırlarken yakalandı!

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İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen Nisan ayında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla Agora Semti'nde kurulan sivil itaatsizlik çadırı ve karşısındaki Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği'ndeki faaliyetleri mercek altına alınırken, operasyon düzenlemişti. Kısa adı Kürdi- Der olan dernekle ilgili yapılan operasyonda, aralarında Başkan Bayram Kubilay'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden Kubilay, savcı tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, çeşitli sokak gösterilerine karışıp resmi kurumlara ve polise molotof kokteyli attıkları belirlenen S.P., Y.O., T.Y., B.G. ve A.B., tutuklandı.Terör örgütü yandaşı oldukları belirlenen 5 kişiyle ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturması sürerken, faaliyetlerinin yer aldığı, delil olarak dosyaya konulan şok görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, zanlıların, dernek binasında, parmak izi bırakmamak için eldiven takmaları, yüzlerine maske giymeleri, cesaret vermesi için uyuşturucu madde solumaları, molotof ve el yapımı patlayıcıları hazırlamaları yer aldı. Görüntülerin sonunda ise, şüphelilerin dernekten çıkıp molotof ve patlayıcıları polise ve araçlarını atmaları yer aldı.