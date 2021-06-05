PKK ve Peşmergeler arasındaki çatışmada 5 Peşmerge öldü

Iraklı Kürt yetkililer, Kuzey Irak'ta Peşmerge güçleri ve PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 5 Peşmerge'nin öldüğünü açıkladı.

Peşmerge Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bir Peşmerge görev gücü, halkı ve köyleri korumak ve bölgede güvenliği tesis etmek için Amedi'deki Matin Dağı'nda PKK gücünün tuzağına düştü" denildi.

Açıklamada ayrıca dört Peşmerge'nin de yaralandığı belirtilirken "Tekrar tekrar böyle bir olaya karşı uyardık" denildi "Herkese Kürdistan'ın sınırlarına saygı duyma ve güvenliği ile istikrarını tehlikeye atmaktan kaçınma" çağrısı yapıldı.

https://twitter.com/KRG_MOPE/status/1401100695156281345?s=20

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Nisan ayındaki son müdahalesinin ardından bölgeye bir dizi hava saldırısı ve dönem dönem kara harekatları düzenliyor.

Müdahalelerde daha doğudaki Kandil Dağı'nda bulunan PKK pozisyonları hedef alınıyor.

TSK'nın 1990'lı yılların ortalarından bu yana, Saddam Hüseyin rejimiyle imzalanan güvenlik anlaşmaları uyarınca çoğu Dohuk bölgesinde bir askeri üs ağı bulunuyor.