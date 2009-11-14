PKK ve DHKP/C arasında rant kavgası

T24 - Türkiye ve Avrupa ülkelerinde aralıksız devam eden operasyonlarda güç durumda kalan terör örgütü PKK ile onun yerini almaya çalışan terör örgütü DHKP/C arasında ''rant'' kavgası yaşandığı bildirildi.



'Demokratik Açılım'' ve ''PKK'nın silah bırakması'' tartışmalarının yoğun olarak tartışıldığı bir dönemde, özellikle Avrupa alanında sağladığı siyasi rantın yanı sıra, organize suç faaliyetlerinden elde ettiği parayı kaybetmek istemeyen terör örgütü PKK'nın, son dönemde Türkiye ve Avrupa'da öne çıkmaya çalışan terör örgütü DHKP/C mensuplarına ve derneklerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı kaydedildi.



PKK'nın özellikle Avrupa alanında gözden düşmesini fırsat bilen DHKP/C'nin, ''Demokratik Açılım''ı bahane ederek, terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan ve PKK yönetimini ağır bir dille eleştirmesi, PKK-DHKP/C arasında bir süredir devam eden ''örtülü'' işbirliğini bozdu.



Terör örgütü DHKP/C'nin yayın organında yer alan bir makalede, terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan ve PKK yönetimi, ''Demokratik Açılım'' konusunda ''emperyalist güçlerle işbirliği yapmak'' ve ''PKK'yı silahsızlandırarak tasfiye etmekle'' suçlandı.



'Kürtlerin kurtuluşu için PKK'nın şiddet eylemlerini sürdürmesi gerektiği, ancak Abdullah Öcalan ve PKK yönetiminin kendi çıkarları için Kürtleri feda ettikleri, örgütü silahsızlandırmaya hazırlandıkları'' öne sürülerek, Kürtlerin DHKP/C etrafında toplanmaları çağrısında bulunuldu.



Bu yazının ardından Kandil'in talimatıyla harekete geçen PKK'lıların, Londra, Brüksel, Berlin, Atina ve Paris'te faaliyet gösteren DHKP/C'lilere ve derneklerine yönelik saldırılar gerçekleştirdikleri bildirildi. PKK'lıların, ''yardım'' adı altında haraç toplayan ve uyuşturucu ticaretine yönelen DHKP/C militanlarını tartakladıkları, dernekleri basarak, insan ticareti, kara para aklama, kapkaç gibi organize suç faaliyetlerinden toplanan paralara el koydukları, DHKP/C tarafından düzenlenen etkinlikleri şiddet kullanarak engelledikleri belirtildi.



Öte yandan, İstanbul Ataşehir ve Sarıgazi semtlerinde faaliyet gösteren DHKP/C'nin kontrolündeki derneklere yönelik molotoflu saldırının arkasında da terör örgütü PKK'nın olduğu ortaya çıktı.



Yüzleri maskeli 20 kişilik PKK'lı grup 9 Kasım gecesi dernek binalarını ateşe vererek, binada bulunan C.K., M.A., E.Y., F.T., B.N. ve İ.Z.'yi feci şekilde dövdüler. C.K., M.A. ve İ.Z.'nin başlarına aldıkları darbeler nedeniyle ''beyin travması'' riskine karşı Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde 24 saat gözetim altında tutuldukları kaydedildi.