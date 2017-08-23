PKK ve DHKP-C'li tutuklular, cezaevindeki güvenlik kameralarını yaktı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA) - EDİRNE F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda PKK ve DHKP-C terör örgütü üyesi tutuklu ve hükümlüler, yaşam alanlarının gözetlenmesini ve kısıtlanmasını protesto iddiasıyla havalandırma alanlarında bulunan 2 güvenlik kamerasını yaktı.

Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda PKK ve DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi 6 tutuklu ve hükümlü, yaşam alanlarının gözetlenmesini ve kısıtlanmasını protesto etmek bahanesiyle koğuşlar bölgesindeki havalandırma alanlarında bulunan 2 kamerayı ateşe vererek yaktı. Yanan kameralar, infaz koruma memurları tarafından söndürüldü. Cezaevi yönetimince şüpheliler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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