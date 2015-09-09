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PKK 'Türk'ün gücünü göreceksiniz' diyen başkomiseri rehin tuttuklarını iddia etti, Erdoğan'ın danışmanı yalanladı

Erdoğan'ın danışmanı Varank: Sordum emniyete, Ersin Demirel diye bir memur yokmuş

09 Eylül 2015 23:14

PKK, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir şantiyeye yapılan baskında gözaltına alınan ve yere yatırılmış inşaat işçilerine, "Ne yaptı lan size bu devlet? Türk'ün gücünü göreceksiniz" diyen özel harekat başkomiserinin Ersin Demirel olduğunu iddia ederek, "Demirel'i 19 Ağustos'tan beri rehin tuttuklarını" iddia etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından Mustafa Varank ise iddiayı yalanladı.

Varank, iddiaya ilişkin olarak Twitter'dan paylaştığı mesajda "Sordum emniyete, Ersin Demirel diye bir memur yokmuş" ifadesini kullandı. Varank'ın Twitter'dan paylaştığı ileti şöyle: 

  

PKK: 19 Ağustos'tan beri...

 

PKK'ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı'nda yer alan ve "Halk Savunma Merkez Karargah Komutanlığı" adına yapıldığı belirtilen açıklamada iddiaya dair özetle şu ifadeler kullanıldı:

"Demirel 19 Ağustos gününden beri HPG'lilerin yanında elinde. (...) Kendisine asla herhangi bir zorlayıcı davranış geliştirilmediği gibi, şu anda da sağlığı yerindedir." 

 

 

 

 

 

 

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