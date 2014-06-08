PKK Tunceli'de jandarma karakoluna saldırdı

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Kuşluca Jandarma Karakolu'na bir grup PKK'lı tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlediği belirtildi. Askerlerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada ölen ya da yaralanan olmadı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ferit Demir’in haberine göre, PKK'lı kalabalık bir grup, bugün saat 18.30 sıralarında Tunceli’nin Ovacık ilçesindeki Kuşluca Köyü'nde yapımı tamamlanmak üzere olan jandarma karakolunun önce koruma kulelerine ateş açtı. PKK'lı grup ardından iki farklı noktadan karakolu ateş altına aldı. Karakoldaki askerlerin de karşılık vermesiyle yaklaşık 15 dakika süren bir çatışma yaşandı. Çatışma da ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.



PKK'lı grubun saldırısının duyulması üzerine karakola Ovacık ilçe merkezinden helikopterlerle Jandarma Özel Harekât Timleri indirildi. Kobra helikopterlerde çatışmadan sonra kaçan PKK'lıların bulunduğu alanları ateş altına aldı.



Öte yandan Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde çıkan olaylarda 1 kişinin ölmesi üzerine Tunceli'de jandarma karakollarına güvenlik önlemlerin en üste seviyeye çıkarılması talimatı verildiği öğrenildi.