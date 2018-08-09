PKK terör örgütü üyesi, günübirlik kiralanan evde yakalandı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da günübirlik kiralanan evlere yönelik yapılan denetimde, \'PKK terör örgütüne üye olmak\' suçundan aranan M.K., yakalandı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günübirlik kiralanan evlere yönelik denetimde bulundu. Kent merkezi ve ilçelerde 13 ekip, 30 personelle evlere baskınlar yaptı. 143 kişinin kimlikleri kontrol edilirken, 73 günübirlik ev denetlendi. Evlere yapılan baskınlarda, \'PKK terör örgütü üyesi olmak\', \'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma\' ve \'hırsızlık\' suçlarından aranan M.K. ile \'hırsızlık, basit yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti veya sağlamak\' suçundan aranan kardeşi S.K. gözaltına alındı. M.K ile kardeşi S.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kardeşi S.K ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Uygulamalarda ayrıca, 5 günübirlik eve idari işlem tutanağı tanzim edilirken, sisteme kayıt olmadan faaliyet gösterdikleri için de sahiplerine 59 bin 425 TL idari para cezası uygulandı.