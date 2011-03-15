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PKK, Tatlıses'e saldırıyı kınadı

PKK’ya yakınlığı ile bilinen internet sitelerinde İbrahim Tatlıses’ten 'Kürt sanatçı' olarak söz edilirken, saldırı nefretle kınandı.

15 Mart 2011 02:00

T24 - PKK’ya yakınlığı ile bilinen internet sitelerinde İbrahim Tatlıses’ten "Kürt sanatçı" olarak söz edilirken, saldırı nefretle kınandı. Açıklamada, "Kürt sanatçı İbrahim Tatlıses’ e karşı İstanbul’da alçakça bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir. Bu saldırıyı ve saldırıyı yapanları nefretle kınıyor, değerli sanatçı İbrahim Tatlıses’e acil şifalar diliyoruz. İbrahim Tatlıses ve ailesine ve tüm sevenlerine ’Geçmiş olsun’ diyoruz" denildi.

İbrahim Tatlıses’in Kürt halkının özgürlük davasına ve özgürlük hareketine sürekli saygılı davrandığı belirtilen açıklamada, Kürt davasına zarar vermemeye özen gösteren ’Kürtsever’ olarak nitelendirilen Tatlıses hakkında, Kürt halkına katkılarından dolayı kendisine karşı davalar da açıldığı, örgütün sanatçı veya yazarlara yönelik saldırısı olmadığı ifade edilirken, şöyle denildi:

"Bu açıdan bizim hareket olarak İbrahim Tatlıses’ ten rahatsız olma gibi bir durumumuz söz konusu olmamıştır. Bu nedenle hareketimiz ve hareketimizin yörüngesinde hareket eden herhangi bir birimin İbrahim Tatlıses’e karşı herhangi bir saldırıyı düşünmesi ve yapması asla mümkün değildir. Buna rağmen Türk basınında bazı çevreler muhtemel şüpheliler arasında hareketimizi de hedef göstermektedir. Her şeyden önce şu açık bir gerçek ki, PKK hareketi ona-buna silahlı saldırı yapan bir hareket değil, mazlum Kürt halkının en masum hakları talebiyle yola çıkan bir özgürlük hareketidir. Bunu terör göstermek veya yapılan her saldırının altında PKK’yı işaret etmek tamamen bir çarpıtmadır."

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