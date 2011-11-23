PKK taraftarları Avrupa Konseyi'ni bastı

T24

Aralarında kadınların da olduğu 200 dolayında PKK sempatizanı saat 15.00 sıralarında Strasbourg’daki Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi binasını işgal etti. Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:27 Temmuz’dan bu yana avukatları ile görüştürülmeyen Öcalan’ın durumuna dikkat çekmek PKK sempatizanları Avrupa Konseyi’nin bir an önce harekete geçmesini ve tecride son verilmesini talep ettiler.Saat 16.00 sıralarında Fransız polisi müdahalede bulundu. Çok sayıda eylemci elleri kelepçelenerek gözaltına alındı. Fransız polisinin 30'u aşkın eylemciyi gözaltına aldığı belirtildi.PKK sempatizanları aynı gerekçeyle Eylül ayında da Avrupa Konseyi'ni işgal etmişti.