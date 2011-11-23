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PKK taraftarları Avrupa Konseyi'ni bastı

Fransa'nın Strasbourg kentindeki Avrupa Konseyi binası PKK sempatizanları tarafından basıldı...

23 Kasım 2011 02:00

T24 - Fransa'nın Strasbourg kentindeki Avrupa Konseyi binası PKK sempatizanları tarafından basıldı. PKK sempatizanları  konsey binasında PKK bayrağı açarak Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi.

Aralarında kadınların da olduğu 200 dolayında PKK sempatizanı saat 15.00 sıralarında Strasbourg’daki Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi binasını işgal etti. Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:

27 Temmuz’dan bu yana avukatları ile görüştürülmeyen Öcalan’ın durumuna dikkat çekmek PKK sempatizanları Avrupa Konseyi’nin bir an önce harekete geçmesini ve tecride son verilmesini talep ettiler.

Saat 16.00 sıralarında Fransız polisi müdahalede bulundu. Çok sayıda eylemci elleri kelepçelenerek gözaltına alındı. Fransız polisinin 30'u aşkın eylemciyi gözaltına aldığı belirtildi.

PKK sempatizanları aynı gerekçeyle Eylül ayında da Avrupa Konseyi'ni işgal etmişti.


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