PKK Suriye sınırında kamp kurdu!

T24 - Terör örgütü PKK'nın iç karışıklığın yaşandığı Suriye'de, Türkiye sınırındaki Resulyan İlçesi'nde yeni bir kamp kurduğu öne sürüldü. İstihbarat birimleri, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'ne yakın mesafede olan ve 150 örgüt mensubunun yerleştiği kampın PKK'nın lider kadrosundan 'Bahoz Erdal' kod adlı Fehman Hüseyin'in talimatıyla kurulduğunu belirtti.



Geçen ay TSK tarafından düzenlenen hava operasyonunda öldürülen PKK'nın şehir yapılanması KCK'nın yürütme konseyi üyesi 'Rüstem Cudi' kod adlı Rüstem Bayram'ın adı verilen kampın kurulduğu bilgisinin ardından, olası saldırı ihtimaline karşı sınıra asker takviyesi yapıldı.



İstihbarat raporlarında, PKK'nın kış üstlenmesi öncesi Güneydoğu'nun sakin kentleri olarak bilinen Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep'te ses getirecek eylem yapmayı planladığını belirtilerek, güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarılması istendi.



Yaşanan iç karışıklığı fırsat bilen ve muhaliflere destek vermeme noktasında anlaşmaya varan PKK, Suriye'de elde ettiği zemin ile Türkiye sınırına yakın noktalarda üstlenmeye başladı. Irak ve İran sınırında rahat hareket edemeyen örgütün, Türkiye'ye rahat sızma amacıyla Suriye'ye yöneldiği kaydedildi.





Ceylanpınar'ın karşısına kamp kuruldu



İstihbarat birimlerinin hazırladığı rapora göre yaklaşık 1 ay önce PKK'nın lider kadrosunda yer alan Suriyeli Fehman Hüseyin ve Cemil Bayık'ın kararıyla Suriye'nin Haseki kentine bağlı olan ve sınıra sıfır noktasındaki Şanlıurfa'ya birkaç kilometre mesafedeki Resulayn ilçesinin yüksek kesimlerinde örgüt kampı kuruldu.



Kuruluş toplantısına Fehman Hüseyin ve Cemil Bayık'ın da katıldığı kampa, 150 silahlı örgüt mensubunun yerleştirildi.





Öldürülen suriyeli teröristin adı verildi



Faaliyete başlayan ve 150 silahlı örgüt mensubunun barındığı kampa, geçen 10 Ekim'de Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava saldırısında öldürülen PKK'nın önemli isimlerinden olan aynı zamanda KCK'nın yürütme konseyi üyesi Rüstem Cudi kod adlı Rüstem Bayram isimli Suriyeli teröristin adı verildi.



Bu teröristin cesedi de bir hafta önce Resulayn İlçesi'nde, PKK mitingine dönüşen cenaze töreniyle defnedildi.





Sınıra asker takviyesi yapıldı



Gelişmelerin ardından Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'ne kent merkezinden ve batı illerinden çok sayıda asker takviyesi yapıldı, birliklerin sızmalara karşı uyarıldığı sınır hattındaki devriye sayıları da artırıldı.



İstihbarat birimleri, daha önce terör örgütünün tercih ettiği Hatay kırsalının deşifre olması ve bölgede güvenlik güçlerince gerçekleştirilen yoğun arazi arama tarama faaliyetinden dolayı, sızmalar için Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis hattına yöneldiğine dikkat çekti.



Ceylanpınar'ın yanı sıra, sınıra sıfır noktada bulunan Akçakale ile Suruç ilçelerine de takviye yapılan sınır birliklerinin dikkatli olmaları uyarısı yapıldı. Terör örgütünün militanlarının yanı sıra, yurt içinde yapılacak eylemlerde kullanılacak patlayıcıları da Suriye sınırından geçirmeyi amaçladığına dikkat çekilen uyarıda, patlayıcıların sınıra yakın noktalardaki PKK milis güçleri aracılığıyla taşınmak istendiği vurgulandı.





Hedefte Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep var



İstihbarat birimleri, kış üstlenmesine hazırlanan terör örgütünün, ses getirmek için bu kez batı illeri yerine, sakin olarak değerlendirilen Güneydoğu kentlerinde eylem yapmayı amaçladığı görüşüne de yer verdi.



Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şöyle denildi:



"PKK'nın yeni bir eylem yapmak için zemin aradığı, eylem için batı illeri yerine Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman başta olmak üzere sakin olarak değerlendirilen Güneydoğu kentlerini hedef aldığı belirlenmiştir. Olası saldırı ihtimaline karşı tüm birimlerin teyakkuz halinde olması ve tedbirlerini gözden geçirmesi ve en üst seviyeye çıkarması gerekmektedir."





Askere 'sivil araç' uyarısı



İstihbarat birimlerince hazırlanan raporlar doğrultusunda tüm illere gönderilen mesajda, PKK terör örgütünün militanları aracılığıyla güvenlik güçlerini de hedef alacağı belirtilerek, şu uyarılarda bulunuldu:



"PKK terör örgütü, emniyet müdürlükleri, askeri birlikler, karakollar, kışla ve gazinolara yönelik eylem planlamaktadır. Bu doğrultuda tüm birimlerin hassasiyet içerisinde görev yapması, önlem amaçlı görevlendirilen nöbetçi sayılarının artırılması ve mutlaka çelik yelek giymelerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Personellerin bulunduğu alan ve çevresinde sivil araç parklarına izin verilmemesi ve bu konuda tüm personelin uyarılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ana hedef konumundaki personel servislerinin de, olası eylemlere hedef olmamak için saatleri ve güzergahlarının günlük olarak değiştirilmesi önem arz etmektedir. Askeri personelin taşınması veya görevlerini resmi araç yerine sivil araçlar ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir."



Uyarı mesajında, resmi kurumlar, bankalar ve halkın yoğunlukla bulunduğu alışveriş merkezlerinde de güvenlik tedbirlerinin artırılması istendi.





Polis ve askere ateş eğitimi



Son süreçte yaşanan gelişme sonrası alarma geçen polis ve asker de kendi içinde önlemlerini artırdı. Zırhlı araçların bakımları yaptırılırken, polis ve askere sık sık uzun namlulu silahlarla atış talimi yaptırılmaya başlandı.



Kent merkezlerinde olası eylemlerde açık hedef olunmaması konusunda sık sık telsiz anonsları ile uyarılan polislerden, ihbarlara en az 2 ekiple bakmaları ve yanlarında mutlaka uzun namlulu silah bulundurmaları isteniyor.





Kara Kuvvetleri Komutanı sınırda inceleme yaptı



Gelişmeler Suriye sınırında hareketli günler yaşanmasına yol açarken, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu beraberindeki kuvvet komutanları ile dün Şanlıurfa'ya geldi ve sınır hattında incelemelerde bulundu.



2'nci Ordu ve 7'nci Kolordu Komutanı ile birlikte Şanlıurfa'ya gelerek, Suriye sınırındaki Ceylanpınar, Akçakale ve Suruç İlçeleri'nde incelemelerde bulunan Orgeneral Kıvrıkoğlu, ziyaretine ilişkin soruları "Sınır birliklerimizi denetliyoruz" diye yanıtladı.





