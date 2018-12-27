T24 LogoT24 Logo
Gündem

PKK şüphelisi HDP ilçe başkanının evinden FETÖ dergileri çıktı (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP İlçe Başkanı Murat Güvenç çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı

27 Aralık 2018 19:39

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Kahramanmaraş\'ın Pazarcık ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK\'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP İlçe Başkanı Murat Güvenç çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI Kahramanmaraş PazarcıkPKKHDPBaşkanı Murat Güvenç
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24