PKK, Şırnak'ta yol inşaatına saldırdı: 3 işçi şehit (2)
ŞEHİT İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ
Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde yol inşaatında çalışırken PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan işçilerin Kadri Oslu, Ramazan Yakut ve Cangir Yılmaz olduğu bildirildi
28 Ağustos 2017 15:33
ŞEHİT İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ
Şırnak\'ın Uludere İlçesi\'nde yol inşaatında çalışırken PKK\'lı teröristlerin saldırısında şehit olan işçilerin Kadri Oslu, Ramazan Yakut ve Cangir Yılmaz olduğu bildirildi.
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