PKK, Şırnak'ta yol inşaatına saldırdı: 3 işçi şehit (2)

ŞEHİT İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ

Şırnak\'ın Uludere İlçesi\'nde yol inşaatında çalışırken PKK\'lı teröristlerin saldırısında şehit olan işçilerin Kadri Oslu, Ramazan Yakut ve Cangir Yılmaz olduğu bildirildi.





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