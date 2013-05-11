PKK sınır dışına çekilmeye başladı, hükümet 2. aşama için hazırlanıyor

PKK’nın, çözüm süreci kapsamında 8 Mayıs'ta silahlı güçlerini yurt dışına çıkarmaya başlamasından sonra gözler hükümete çevrildi. Hükümet de çözümün ikinci aşamasını oluşturan siyasi ve ekonomik düzenlemeler için taslak çalışmalarına başladı.

Hükümetin yol haritasına göre, ekonomik ve siyasi alanda yapılacaklardan oluşan iki ayrı paket hayata geçirilecek. Ekonomik alanda bölgeye yönelik yatırım düzenlemeleri bulunuyor. Siyasi ve kültürel ayakta ise, vatandaşlık gibi beş temel kanunda değişiklik yapılacak.

Hüseyin Özay'ın Taraf'taki haberine göre; hükümetin çözüm sürecinin ikinci aşamasına ilişkin yol haritası şöyle:

Ankara'ya rapor ediliyor

Çekilme sürecinin aksamaması ve ikinci bir Habur Vakası’nın yaşanmaması için, süreç tüm aşamaları ile izleniyor. Özellikle, güvenlik güçleri ile PKK’lıların karşılaşmaması için azami özen gösteriliyor.

Mıntıka temizliği yapılacak

Çekilme işleminin tamamen sona ermesinden sonra güvenlik birimlerinin, PKK’nın boşalttığı bölgelerde bir anlamda mıntıka temizliği yapması planlanıyor. Bu aşamada, özellikle bölgenin mayın, el bombası gibi risklerden temizlenmesi öngörülüyor. Yine aynı bölgelerin halka açılması ve turizm amaçlı kullanılması özendirilerek, bölgenin PKK dışındaki unsurlar tarafından doldurulmasının da önüne geçilecek.

Siyasi reformlar

PKK’nın tüm unsurları ile çekildiğinin anlaşılması halinde, hükümet siyasi reformlar için adım atacak, bazı yasa tasarılarında değişiklik yapacak. KCK’nın gündeme getirdiği ve Kürt kimliğini ön plana çıkaran ve bazı haklarda iyileştirmeler öngören çalışma yapılıyor. Çalışma kapsamında 5 ayrı yasada değişiklik yapılacak. Bu konuda, Ankara’da mutfakta bazı taslak hazırlıkları başladı. Anayasa değişikliği ve bazı temel yasalarda değişiklik öngören siyasi reform ayağında, Siyasi Partiler Yasası’nda, Seçim Yasası’nda, Vatandaşlık Yasası’nda, Eve Dönüş Yasası’nda ve Yerel Yönetimler Yasası’nda değişiklikler yapılacak. Yasal düzenlemelerle, seçim barajının esnetilmesi, seçilme haklarının yeniden düzenlenmesi ve Kürt kimliğinin güçlendirilmesine yönelik amaçlanıyor. Anayasa değişikliği konusunda ise hükümetin yol haritası netleşti. Buna göre, partiler arasındaki uzlaşma sağlanamaması halinde, tek başına hazırlanacak bir Anayasa değişikliği paketinin referanduma sunulması planlanıyor.

Ekonomik paket gündemde

Yine sürecin ikinci aşamasında, ekonomik paketin de hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda yapılacak düzenlemeler arasında ise, eve dönüşün teşvik edilmesi, terörden etkilenen il ve ilçelerde yapılacak yatırımlara ilave teşvikler getirilmesi ve yerli ve yabancı yatırımcılara bölgenin tanıtılması bulunuyor.

Süreç dışarıda da kontrol edilecek

Hükümet, çözüm sürecinin yurt dışı boyutunu da yakından takip ediyor. Özellikle, Türkiye’den çekilen PKK üyelerinin yurt dışında bir başka ülkeye yerleşmesi konusundaki endişelerle ilgili de kapsamlı raporlar hazırlandı. Başbakan Erdoğan’ın gelecek hafta ABD’ye yapacağı ziyarette, özellikle PKK’nın yurt dışındaki yapılanmaları masaya yatırılacak. PKK’nın 8 mayıs tarihinden itibaren çekilmeye başlaması hükümet tarafından da olumlu karşılandı. Çekilme ile birlikte, endişelerin büyük kısmı ortadan kalktı. Ancak, olası sabotaj ihtimallerine karşılık hükümet üyelerinin tamamı temkinli hareket ediyor. Ve bu konuda hiçbir kimse yorumda bulunmak istemiyor.