PKK silah bırakmazsa ek tedbir alırız



ABD Büyükelçisi Jeffrey: Gündemimizdeki en önemli sorun PKK. Türkiye, Irak ve Kürt bölgesel yönetimi ile sürekli görüşüyoruz. Tedbirler PKK'yı ortadan kaldırmazsa daha fazla ne yapacağımızı konuşacağız..







* 2010 sonuna kadar Irak'taki askerlerinizin büyük bölümünü çekip Afganistan'a kaydıracaksınız. Irak'ın parçalanacağı kaygısı devam ediyor. Parçalanmayı nasıl önleyeceksiniz?



- Irak'ın parçalanmasını Irak halkı önleyecek. Biz sadece yardım edeceğiz. Türkiye de yardım ettiği gibi. Hem ABD hem de Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğünü taahhüt ediyor.



* Ama hâlâ Bağdat'ta bile intihar saldırıları sürüyor. Ciddi sorunlar var.



- Tabii ki sorunlar var. Ama etrafınıza bakın hangi ülkenin sorunu yok ki. 4 yıl önce hiçbir ülke Irak'ın yerinde olmak istemezdi ama bugün tablo değişiyor. Irak petrol ve gaz zengini bir ülke. Saddam diktatörlüğünün ardından ortaya çıkan birçok sorunu çözdüler. Demokrasiyi işletmeye başladılar. Artık özgürce konuşabiliyorlar. Bence Irak'ın geleceği umut verici. Irak bölgede kilit bir ülke.



* Talabani ile konuştum, Kürt devletinin bağımsızlık ilan etmesinin imkânsız olduğunu söyledi. Siz de aynı kanıda mısınız?



- ABD, 2004'te BM'de alınan kararların arkasındadır. Irak'ta 4 bin askerimiz öldü. Irak için bir taahhüdümüz var. O da demokratik, birleşik, çokuluslu ve federal devlet olacaktır. Dört unsur da çok önemlidir. Bunlar Irak'ı birlikte tutacak unsurlardır.



* Irak'tan askerlerinizi çekerken İncirlik Üssü'nü kullanacak mısınız? Talebiniz var mı?



- Dışişleri Bakanı Babacan'ın da söylediği gibi şu anda İncirlik'i kullanma planlarımız yok. Ama gelecekte olabilir. Başbakanınızın da söylediği gibi, bir talebimiz olursa hükümetinize başvuracağız. Eğer Irak'tan çekilirken karayoluyla bir limana gitmek gerekirse bu İncirlik üzerinden olabilir. Ama esas niyetimiz Kuveyt'ten çekilmek. Nasıl yapılacağına bakıyoruz..



* İncirlik Üssü Soğuk Savaş döneminde ABD ve NATO için çok önemliydi. Şimdi de Irak ve Afganistan için kullanılıyor. İncirlik eskiye göre sizin için daha mı önemli hale geldi?



- İncirlik önemli bir askeri üs. Soğuk savaş dönemine göre görevi değişti. Şu anda Irak'daki koalisyon güçlerinin askeri operasyonu ve NATO'nun Afganistan'daki operasyonları açısından önem taşıyor. Üssü hem Türkler hem de biz kullanıyoruz. Geçmişe göre daha mı önemli derseniz, bir şey söyleyemem ama şu anda çok önemli bir askeri üs.



* Irak'daki durum birkaç yıl öncesine göre daha iyi olsa da hala istikrar sağlanabilmiş değil. PKK da istikrarı engelleyen faktörlerden biri mi?



- Evet.



* Talabani PKK'ya adeta ültimatom verdi. "Ya silah bıraksınlar ya da Irak'ı terk etsinler" dedi. Silah bırakmazlarsa ne yapacaksınız?



- En yüksek düzeyde Irak merkezi hükümeti, Kürdistan bölgesel yönetimi ve Türk hükümetiyle siyasi, diplomatik ve diğer alanlarda atacağımız adımlarla ilgili sürekli konuşuyoruz. Gündemimizdeki en önemli sorun PKK'dır. Çünkü PKK, şiddetin, terörün ve istikrarsızlığın kaynağıdır. Bu sorunla uğraşmak zorundayız. Türk hükümetiyle çok yönlü operasyonel adımlar atıyoruz ve çeşitli yönlerden nasıl yardım edebileceğimize bakıyoruz. Eğer tedbirler PKK'yı ortadan kaldırmaya yetmezse daha fazla ne yapacağımızı konuşacağız.



* Genel af bekliyor musunuz?



- İç durumla ilgili konuşmak istemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Afganistan'dan yakın dönemde başarıyla Irak'ta ve Vietnam'da öğrendiğimiz bir şey var. Ayaklanmaların bastırılmasında başarı halkın güvenliğini sağlayacak askeri programın uygulanmasından geçiyor aynı zamanda da ayaklanmanın temelini oluşturan sorunlara yönelmek gerekiyor. Siyasi ve ekonomik alanda bir ufuk açmak lazım. Genel bir ilkeden söz ediyorum. Bu ilkenin nasıl uygulanacağını Türk hükümeti bilecektir. Türk hükümeti de bu durumun farkında.



İstihbarat ve askeri işbirliği sürecek



* TRT'de Kürtçe kanal bile açıldı. Sizce bu tedbirler PKK'yı izole edebilecek mi ?



- Her şeyden önce bu tür ayaklanmada biz hem dış gözlemciyiz hem de mücadele eden ortağız. Tedbirleri genel olarak olumlu buluyoruz. Etkilerini yargılayabilecek durumda değiliz. Başka yerlerdeki tecrübelerimiz bize bir şey öğretti. Etkilerini köylerde değerlendirmek ve ona göre tedbir almak gerekiyor. Ama yine de Türk hükümetinin bu tür inisiyatifleri almaya hazır olduğunu görmek çok önemli.



* Türkiye'de "Kürdistan" sözcüğü tartışma yaratıyor. Siz de sözcüğü kullandınız.



- Irak Anayasası'na baktım. Kürdistan sözcüğü 4 kez kullanılıyor. Erbil'de oturan hükümete böyle diyorlar.



* Peki bağımsızlık anlamına mı geliyor?



- Irak Anayasası'nda birleşik Irak'ın 3 bölgesinden birine verilen ad bu. Ne daha az ne de daha fazla bir anlamı var.



* Cumhurbaşkanı Gül'ün Kürdistan sözcüğünü kullanıp kullanmadığı tartışma yarattı. Siz nasıl baktınız?



- Türkiye'yle ilgili sevdiğim bir şey var. İnsanlar birçok hassas konuyu açıkça ve dürüstçe tartışıyor.



* PKK sorununa dönersek, Erbil'deki Kürt konferansında PKK'ya silah bırakması çağrısı yapılacak. Reddederlerse ne yapacaksınız?



- Tüm dostlarımızla neler yapacağımızı zamanı gelince konuşacağız.



* İstihbarat akışı ve askeri işbirliği devam edecek mi?



- Türk hükümetinin ihtiyacı olduğu ve istediği sürece askeri işbirliğini sürdüreceğiz.



Kaynak: Sabah