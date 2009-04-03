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PKK silah bırakmaya hazır!

DTP, Obama ile görüşmelerinde, 'PKK’nın silahsızlanmaya hazır olduğu' mesajı vererek, koşullar için destek isteyecek

03 Nisan 2009 03:00

Obama’nın TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerle yapacağı görüşme, DTP’yi hareketlendirdi. Görüşmede DTP, “PKK’nın silahsızlanmaya hazır olduğu” mesajı vererek, koşullarının hazırlanması için destek isteyecek.

DTP’nin Obama’ya, daha önce tepkiyle karşılanan ve 25 bölgeli eyalet sistemini öneren Demokratik Özerklik Projesi ile Kürt sorununun tarihçesini anlatan bir dosya sunması da bekleniyor.

Ayrıca, PKK’nın silah bırakmaya hazır olduğu, ancak koşullarının yaratılması gerektiği mesajı verilerek, “Bunun için Kürtlerin temel hak ve özgürlüklerinin anayasal güvenceye kavuşturulması, PKK’ya af çıkarılması yeterli olacaktır. Sadece PKK’ya değil, burada devlete de iş düşüyor. Devlete, adım atması için telkinlerde bulunulması gerekiyor” denilecek.


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