'PKK silah bırakmaya hazır'

PKK'nın cephane kamyonu araç ele geçirildi

Türkiye ile Irak arasında başlayan sürecin olumlu olduğunu ve Irak’ın artık Türkiye’nin önemini kavradığını söyleyen Talabani, CNN Türk'e verdiği demeçte, stratejik işbirliği mekanizmasının daha aktif işlemesini istedi.Terör örgütü PKK’nın silah bırakmasından umutlu olduğunu belirten Talabani, “Dağdakilere silah bırakıp evlerine geri dönmeleri çağrısı yaparken, Türkiye’deki hapishanelere dönsünler demiyoruz. Evlerine geri dönsünler diyoruz. Yapılacak şey onların evlerine geri dönmesini sağlayacak birşey olmalı” diye konuştu. Irak lideri şunları söyledi:“Kürtler silahları alıp da dağlarda PKK ile mücadele etmeyi planlamıyor. Sorunun çözümü için alternatif Türkiye’deki kardeşlerimizle konuşmaktır. Silahlı mücadele devrinin geride kaldığını düşünüyoruz. Artık diyalog ve diplomasi zamanı. Türkiye’deki Kürtler de şunu anlamalı. Sorunun çözümü PKK’nın yöntemiyle değil, DTP’nin yöntemiyle olur. Benim, Barzani’nin ve diğer siyasilerin temel amacı da dağlarda bulunanları, silah bırakıp siyasi diyaloğa ve ateşkese fırsat tanımaları için ikna etmektir.”Türkiye ile Irak’taki Kürt yetkililer arasında yaşanan sorunların da geride kaldığını savunan Talabani, “Sayın Barzani, Türkiye’nin dostudur. Türkiye’nin Barzani’yle ilişkilerinde, politikasını yenilemesini bekliyorum” dedi.Son bir yıldır Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile temaslarını sıklaştıran Türkiye’nin de PKK’ya karşı 4 aşamalı bir plan önerdiği ileri sürülüyor. Plan iddiası geçen hafta Beyaz Saray’a yakınlığıyla bilinen World Tribune gazetesinde haber oldu. ABD ve Ankara sessiz. Ancak Talabani, ”Artık terör dönemi bitti“ diyerek planı doğruladı. Yakın da PKK’ya ”Silah bırak“ çağrısı yapılacakAnkara, MGK’nın da “Irak’taki tüm kesimlerle görüşme yapılması“ yönünde karar almasından sonra Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile temaslarını son bir yıl içinde sıklaştırırken, PKK’nın tasfiyesi için gizli bir planının uygulandığı yolundaki işaretler giderek artıyor. ABD ve Türk basınındaki ”4 aşamalı plan“ iddialarının ardından Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin CNN TÜRK’e verdiği röportajdaki sözleri, planda yeni bir aşamaya gelindiği izlenimini kuvvetlendirdi. Talabani’nin, dağdaki PKK’lıların “hapse değil evlerine dönmesi” için Ankara’nın formül bulmasını istemesi, bu yöndeki tartışmaları da da alevlendirdi.3 aydır perde arkasında ve resmi kanallardan Kürt yönetimi ile Ankara arasında süren görüşmelerin sonunda Türkiye’nin, PKK’nın bitirilmesi için 4 aşamalı planı Kürt ve Iraklı yetkililere sunduğu ileri sürülüyor. Irak Özel temsilcisi Murat Özçelik tarafından hazırlanan ve 2009’da Kuzey Irak’ta yürürlüğe konacak planın, ABD Irak’ı terk etmeden PKK sorununa çözüm bulma amaçlı olduğu ifade ediliyor. İşte planın aşamaları ve Talabani’nin doğrulayan sözleri:Plan: PKK Kuzey Irak’ta rahat hareket edemeyecek, kampları sarılacak ve kentlere ulaşımları engellenerek tecrit edilecek.Talabani: Irak, anayasa uyarınca, ülke topraklarının komşu ülkelere karşı saldırılarda kullanılmasını engellemekle yükümlüdür. Aynı politika Bölgesel Kürt Yönetimi için de geçerli. Bölgesel yönetim de topraklarının Türkiye’ye karşı bir üs olarak kullanılmasını istemez. Sorunun çözümü için alternatif, Türkiye’deki kardeşlerimizle konuşmaktır.Plan: Kuzey Irak’taki Kürt yönetimi PKK’yı “yasadışı” ilan edecek. Böylece PKK’nın Kürt bölgesindeki diğer meşru organizasyonlardan izole edilmesi sağlanacak.Talabani: Irak Anayasası ülkede yabancı silahlı güçlerin varlığına karşı çıkıyor. Biz her tür şiddete ve silahlı mücadeleye karşıyız. Silahlı mücadele devrinin geride kaldığını düşünüyoruz.Plan: Ardından PKK’ya “silah bırak” çağrısı gelecek. PKK için “Kürt halkına yönelik bir tehdittir” ifadesi kullanılacak. Kürt grupların ortaklaşa talebiyle, örgüt ateşkes dönemine girecek.Talabani: Artık diyalog, siyasi bir yaklaşım ve diplomasi zamanı. Birçok Kürt grup, PKK’dan bu silahlı mücadeleyi sonlandırmasını isteyecek ve bu yönde çalışmalar yürütecek. Bu süreçte dağdakiler silahlarını mağarada tutacaklar, ardından silah bırakacaklar. Bence artık bu silahlı gruplar da dahil olmak üzere herkes silahlı mücadelenin geçmişte kaldığını kavramış bulunuyor. Bu devir geçti. Artık yeni bir dönem başladı. Siyasi diyalog, barışçıl mücadele, diplomasinin başladığı bir dönemdeyiz. Artık şiddet terör devri geçmişte kaldı. Bu bir gerçek. Türkiye’deki Kürtler de şunu anlamalı. Sorunun çözümü PKK’nın yöntemiyle değil, DTP’nin yöntemiyle olur. Bu dönemde uygulanacak her tür şiddet terör olarak algılanır. Silahlı mücadeleyi sürdürmek onların taleplerine de zarar verir. Benim, Barzani’nin ve diğer siyasilerin temel amacı da, dağlarda bulunanları, silah bırakıp siyasi diyaloga ve ateşkese fırsat tanımaları için ikna etmektir.Plan: En hassas aşamada, “Silah bırakanların Türkiye’ye dönmeleri” istenecek.Talabani: Irak’ın cumhurbaşkanı olarak Türkiye’nin ve Irak’ın bağımsızlığından yanayım. Türkiye’nin iç işlerine müdahale edemem. Türkiye’ye, “bunu ya da şunu yapın” diyebilecek bir pozisyonda değilim. Bu Türk kardeşlerimize kalmış bir karar. Sayın Abdullah Gül ve sayın Erdoğan gibi çok zeki bir Cumhurbaşkanı ve Başbakan görevde. Onlar da durumu değerlendireceklerdir. Barışçıl çözüm tek yöntemdir. Şiddete son verilmesi ve Türkiye toprakları içindeki silahlı mücadeleye de son verilmesi Kürtler dahil herkesin çıkarınadır. Dağlarda bulunanların silah bırakıp evlerine geri dönmeye ikna edilmesi için bir şeyler yapalım. Tek bir şey söyleyebilirim. Dağlardakilere silah bırakıp evlerine geri dönmeleri çağrısı yaparken Türkiye’deki hapishanelere dönsünler demiyoruz. Evlerine geri dönsünler diyoruz. Yapılacak şey onların evlerine geri dönmesini sağlayacak bir şey olmalı.