PKK şiddetine de propaganda vahşetine de hayır!

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Ahmet Altan: Böyle sahneler insanı dağa çıkartır

Vali: Cesetler sürüklenmedi



Ayaklarına ip bağlanmış, parçalanmış PKK’lıya ait iki ceset. “Vatan Bir Bütündür Parçalanamaz” ve “Ne Mutlu Türküm Diyene” yazılarının bulunduğu bir binanın önünde yerde yatıyorlar. Önce çeşitli internet sitelerine, sonra PKK’ya yakınlığıyla bilinen ANF ’de yayınlandı fotoğraf. İHD, Mazlum- Der ve baroların oluşturduğu komisyon, 11 eylül tarihinde Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde dördü sivil, ikisi güvenlik görevlisi, ikisi de PKK’lı olmak üzere 8 kişinin öldüğü baskın ve sonrasında çıkan çatışmaya ilişkin incelemelerin ardından bir rapor hazırladı. Raporda, ölen iki PKK’lıya ait fotoğrafa da yer verilerek, yetkililere şu sorular yöneltildi.Yanıt bekleyen sorular- 05.10.2011 tarihinde illegal bir internet sitesinde yayınlanan ve Şemdinli’de yaşamını yitiren iki PKK militanına ait olduğu iddia edilen resimden devlet yetkilileri ve Şemdinli C. Savcısı haberdar mıdır?- Daha önce çokça kez şahit olunduğu gibi yaşamını yitiren bu iki militan da alana ayaklarına ip bağlanıp yerde sürüklenerek mi getirilmiştir?- Getirildikten sonra “Vatan Bir Bütündür Bölünmez” yazısının altında fotoğraflanarak örgüte servis edildiği anlaşılan bu fotoğrafla verilmek istenen siyasi mesaj nedir?- Hukuk sisteminde ve kendisini hukukla tanımlamış ve sınırlamış bir devlette ölü ele geçirilen silahlı kişilerin çatışma alanından çıkarılmasının yöntemi böyle midir?- Bu şekilde hukukun üstünlüğünün sağlanması mümkün müdür?- Şemdinli Belediye Başkanı Sedat Töre’nin resmi twitter hesabından paylaştığı ve “Sağdaki cenazenin göğüs kısmına dikkat edin. O gece 80m ötede yaralı yatıyormuş. Altına bomba yerleştirilerek infaz edilmiş.(tanık beyanları)” şeklinde geçtiği iddia araştırılmaya değer bir iddia mıdır?- Eğer bu iddia doğruysa bu açık bir yargısız infaz değil midir?Bir hafta önce açıklanan rapor ve yöneltilen sorular karşısında yetkililerden uzun süre ses gelmedi. Bu sessizliği bozan isim ise Hakkâri Valisi Muammer Türker oldu. Taraf ’a konuşan Türker, şunları söyledi: “Bu fotoğrafın çekildiği yer Şemdinli Hükümet Konağı’nın önü değil. İlçe Jandarma Komutanlığı’nın önüdür. Bu kişiler İlçe Jandarma Komutanlığı’na baskın düzenlemek isteyen PKK’lılar. Saldırı amaçlı yaklaşıyorlar. Ben de olayı duyunca Şemdinli’ye, olay yerine gittim. Bir tanesinin altında bomba düzeneği vardı ve hatta bu bomba patlamış. Bu yüzden diğer ceset iple ters çevrilip altında diğerininki gibi bir düzenek olup olmadığı kontrol edildi. Sonra yapılan kontrollerde yanlarında bir çanta içerisinde düzenekli bomba bulundu. Hatta bombanın şiddetini artırması için piknik tüpü de kullanmak istemişler. Bu piknik tüpü de yanlarındaydı. Yani halkın içinde sürüklemek gibi veyahut başka herhangi bir fiziksel davranış cesetlerin üstünde olmamıştır. Devletimizde zaten böyle şeyler yoktur.”Türker, fotoğrafın kimler tarafından çekildiği konusunda ise bilgisi olmadığını söyledi.