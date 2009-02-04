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PKK sempatizanları kışla duvarını yıktı

Adana'da izinsiz gösteri yapan PKK sempatizanları, askeri bir kışlanın duvarını yıktı.

04 Şubat 2009 02:00

Adana'da izinsiz gösteri yaparak polisi taşlayan terör örgütü sempatizanları, askeri bir kışlanın duvarının bir bölümünü yıkarak, çıkan taşlarla yolu kapatmaya çalıştı.


Dün gece Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi üzerinde polisi taşlayan bir gurup PKK sempatizanı, polis ekiplerinin üzerlerine gelmesini engellemek için aynı cadde üzerinde bulunan Korgeneral Recai Engin Kışlası'nın duvarının bir bölümünü yıktı. Çıkan taşlarla yolu kapatmaya çalışan eylemciler, çevik kuvvet polisinin takviye kuvvet çağırarak müdahale etmesi üzerine dağıldı. Daha sonra polis ve vatandaşlar, yolun içindeki taşları kaldırdı. Konuyla ilgili çalışma yapan polis, duvarı yıktığı iddia edilen 5 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

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