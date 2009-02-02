PKK sempatizanları dernek bastı: 20 yaralı

Adana'da aralarında terör örgütü PKK yandaşlarının da bulunduğu yaklaşık 40 kişilik bir grup, derneğe saldırdı. Çıkan kavgada 20 kişi yaralandı.



Barbaros Mahallesi'nde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, lastik yakıp PKK lehine slogan attı. Grup daha sonra 100 metre ilerdeki Eminağa Caddesi üzerinde bulunan Şura-Der binasının önüne gidip ‘sizi burada istemiyoruz’ diye sloganlar atıp güvenlik kameralarını tahrip ederek etkisiz hale getirdi, taş ve molotoflarla binaya saldırdı. Bu sırada bina içeresinde bulunan dernek üyeleri de arkadaşlarını telefonla arayıp yardım istedi.



Taş, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada her iki taraftan 2'si bıçakla, yaklaşık 20 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaklaşık yarım saat süren kavganın ardından PKK sempatizanları ara sokaklara kaçarak dağıldı.



İhbar üzerine bölgeye panzerler ile 200'ün üzerinde polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı dernek üyeleri Mustazaflar ile Dayanışma Derneği Adana Şube Başkanı Abdulkadir Turgay ile dernek üyeleri Hüseyin Güney, Maşuk Talhan, Bedir Çiftçi, Hasan Süslü, Ali Güneş, Kasım Karayel, Celal Çetin, Regaip Karacan, Zekeriya Yeniay, Metin Akçay, Alaattin Yeniay polisler eşliğinde ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kordonu altındaki dernek üyeleri sık sık ‘Allah-u ekber’ diye tekbir getirdi. Yaralılar ilk tedavilerinden sonra taburcu edildi.



Daha önce de iki kez saldırı düzenlenen dernek binasına yönelik son saldırıya karıştıkları sanılan 7 kişi gözaltına alındı.

