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Yaşam

PKK sempatizanı 10 öğrenci okul bastı, öğretmen dövdü

Adana’da sık sık terör örgütü yandaşlarının gösteri yaptığı Ova Mahallesi’ndeki ilköğretim

11 Ocak 2012 02:00

T24 - Adana’da sık sık terör örgütü yandaşlarının gösteri yaptığı Ova Mahallesi’ndeki ilköğretim okulunda disiplin kuruluna verilen 10 kadar öğrenci, bu sabah koridorda PKK sloganları attı, kendilerine müdahale eden 3 öğretmene saldırdı. 

Öğrenciler, PKK sloganları atarak okulu bastı

Olay sabah saatlerinde merkez Seyhan İlçesi Ova Mahallesi’ndeki Seyhan Belediyesi İlköğretim Okulu’nda meydana geldi. Aralarında disiplinsiz davranışları nedeniyle okuldan atılmaları için işlem başlatılan öğrencilerin de bulunduğu 10 kişilik grup, koridorlarda bağırıp çağırmaya başladı. Taşkınlık yapıp PKK lehine sloganlar atan gruba, sınıflardan çıkan biri kadın 3 öğretmen müdahale edip okulu terk etmelerini istedi.


Kadın öğretmeni yerlerde sürüklediler

Öğretmenlere saldıran grup, bir kadın öğretmeni dövüp yerde sürükledi, 2 erkek öğretmeni de feci halde tartakladılar. Okul yönetiminin durumu polise bildirmesi üzerine saldırganlar dışarı çıktı. Bu sırada gelen polis ekibini de taşlayan grup, ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi.

Saldırıya uğrayan 3 öğretmen, götürüldükleri hastanede ayakta tedavi edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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