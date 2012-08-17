PKK, Şemdinli'de BDP'li vekillerin yolunu kesti

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde PKK'lılar bu kez BDP milletvekillerinin yolunu kesti. Yaklaşık 50 aracın bulunduğu konvoyu durduran 1'i kadın 5 PKK'lı, yaklaşık yarım saat örgüt propagandası yaptı.

Olay bugün saat 16.40’da, Şemdinli İlçesi’ne 20 kilometre uzaklıktaki Bağlar Köyü yakınında meydana geldi. Sık sık yol kesen ve Şemdinli’ye büyük bir saldırı planlayan PKK’lılara karşı güvenlik güçlerinin 23 Temmuz’da başlayıp 19 gün süren operasyonun gerçekleştirdiği bölgede inceleme yapmak üzere BDP milletvekilleri Şemdinli’ye geldi.

BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, partili milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü, Sebahat Tuncel, Esat Canan, Adil Kurt, Nazmi Gür, Halil Aksoy, Hüsamettin Zenderlioğlu, Van bağımsız milletvekili Aysel Tuğluk, bugün 50 araçlık konvoyla, operasyonların yapıldığı bölgeyi gitti. Güvenlik güçlerinin en yoğun operasyonuna sahne olan Şemdinli’ye 20 kilometre uzaklıktaki Bağlar Köyü’nü ziyaret eden BDP’liler, daha sonra dönüşe geçti.

5 PKK'lı yollarını kesti

BDP’li milletvekillerinin bulunduğu konvoy, 1’i kadın 5 PKK’lı tarafından Şimdinli’ye 15 kilometre uzaklıktaki Güzelkaya Mezrası yakınlarında durduruldu. Araçlarda bulunan milletvekillerini ve diğer partilileri indiren PKK’lılar, yaklaşık yarım saat örgüt propagandası yaptı.

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BDP milletvekillerine, "Biz sizin hangi amaçla bölgede bulunduğunuzu biliyoruz. Burada ciddi savaş var, bu görülmeli" diyen PKK’lılar, güvenlik güçlerine büyük kayıp verdirdiklerini ileri sürdü. BDP milletvekillerinin faaliyetlerini takip için konvoyda bulunan gazetecilere de PKK’lılar, propaganda faaliyetinin çekimini yapmalarını istedi ve "Bunları televizyonlarda gösterin, gazetelerde basın" dedi.

Yaklaşık yarım saat örgüt propagandasının ardından PKK’lılar bölgeden uzaklaşırken, BDP’li milletvekilleri de Şemdinli’ye döndü.