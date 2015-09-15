PKK saldırısında ölen Fırat'ın babası: Kedi ölse daha çok gündeme gelirdi, PKK'nın özrünü kabul etmiyoruz!

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde yapımı devam eden Silvan Baraj yolunda, PKK'nın düzenlediği askeri araç konvoyunun geçişi sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Fırat Sımpil'in babası, Sabri Sımpil, "Yüzü maskeli kişilerin kimin adına çalıştıkları belli değil. Rastgele sokakları tarıyorlar. Olaydan sonra PKK yöneticisi Murat Karayılan, ‘Sımpil ailesinden özür diliyoruz' demiş. Bizim için bu özür boştur. Şehrin içine bomba koyacaksın, çocuklar ölecek sonra kuru bir özür dileyeceksin. Biz bunu kabul etmiyoruz, özür acılarımızı hafifletmedi" dedi.

PKK liderlerinden Murat Karayılan, bir açıklamasında Fırat Simpil'in (13) bombalı tuzakla öldürülmesiyle ilgili aileden özür dileyip, "Bu tamamen kazadır" demişti.

Habertürk'e konuşan Sımpil ailesi 17 yıllık geçici köy korucusu olan baba Sımpil, "İnsanın çocuğu ölse bile bazı şeyleri halen konuşamıyoruz" diye sözlerine başladı.

'Zoruma gidiyor'

Fırat'ın ölümü özerine aile olarak travma geçirdiklerini ifade eden 6 çocuk babası Sımpil, "Patlama olduğu sırada görevdeydim. Olayı ilk duyduğumda köy korucusuyum diye hedefte olduğum aklıma geldi. Ancak daha sonra bombanın askeri aracın geçişi sırasında patlatıldığını öğrendim. Patlama sonrası oğlumun cesedi paramparça olmuştu. Gördüklerim halen aklımdan gitmiyor. Pisi pisine ölümü zoruma gidiyor" ifadelerini kullandı.

'PKK'nın özrünü kabul etmiyoruz'

"Şehrin ortasına bomba koymak insanlık dışıdır" diyen Sımpil, "Bölgede YDG-H diye başıboş bir yapı var. Adamlar ellerindeki silahlarla istedikleri kişilerin evlerine girip çıkıyor, kimse korkudan bir şey diyemiyor. Yüzü maskeli kişilerin kimin adına çalıştıkları belli değil. Rastgele sokakları tarıyorlar. PKK bunları kontrol altına almadığı taktirde daha çok sivil ölür. Olaydan sonra PKK yöneticisi Murat Karayılan, ‘Sımpil ailesinden özür diliyoruz' demiş. Bizim için bu özür boştur. Şehrin içine bomba koyacaksın, çocuklar ölecek sonra kuru bir özür dileyeceksin. Biz bunu kabul etmiyoruz, özür acılarımızı hafifletmedi. Oğlumun ölümüne sebep olan YDG-H üyelerinin yanına bu kâr kalmamalıdır" şeklinde konuştu.

'Kedi ölse daha çok gündeme gelirdi'

"Oğlum çok zekiydi, okuyup mühendis olmak istiyordu. Ama onu yaşatmadılar" diyen baba Sımpil, oğlunun ölümünün çabuk unutulmasından da şikayetçi. Acılı baba, "Berkin Elvan öldürüldüğünde Türkiye ve dünya günlerce onu konuştu. Ancak benim oğlumun ölümü iki günde unutuldu. Bir kedi bombalı saldırıda ölmüş olsaydı daha çok gündeme gelirdi. Bu olay unutulduğunda yeni masum çocuklar ölür. Benim çocuğum öldü, başka anne babalar aynı acıyı yaşamasın. Çatışan taraflara sesleniyorum. Barış ve huzurdan başka bir şey istemiyoruz" diye çağrı yaptı.