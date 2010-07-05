T24 LogoT24 Logo
Yaşam

PKK saldırı için at arabası kullandı!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ot yüklü at arabasına yerleştirilen patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında patladı.

05 Temmuz 2010 03:00

T24 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ot yüklü at arabasına yerleştirilen patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında patladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK üyeleri tarafından ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Barındı köyü yakınlarında ot yüklü at arabasına uzaktan kumandalı patlayıcı yerleştirildi.

Patlayıcı, komando taburuna malzeme taşıyan askeri aracın geçişi sırasında infilak etti.

Ölen ve yaralananın olmadığı patlamanın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24