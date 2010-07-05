PKK saldırı için at arabası kullandı!

T24 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ot yüklü at arabasına yerleştirilen patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında patladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK üyeleri tarafından ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Barındı köyü yakınlarında ot yüklü at arabasına uzaktan kumandalı patlayıcı yerleştirildi.



Patlayıcı, komando taburuna malzeme taşıyan askeri aracın geçişi sırasında infilak etti.



Ölen ve yaralananın olmadığı patlamanın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.





