-PKK ''PROVOKASYON'' PEŞİNDE ANKARA (A.A) - 12.03.2011 - Terör örgütü PKK'nın, sözde ''eylemsizlik'' sürecine son vererek, şiddeti tırmandırmak ve ülkede ''kaos'' ortamı yaratmak suretiyle, siyasi uzantısı oluşumlara ''oy kazandırabilmek'' amacıyla yeni provokasyonlar peşinde olduğu bildirildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 18 Şubat 2011 tarihinde Arapça bildiri dağıtarak, sözde PKK'ya yönelik ağır eleştirilerde bulunan ve halkı tehdit eden ''Mezit'' isimli paravan oluşumun arkasında terör örgütü PKK'nın olduğu kaydedildi. Yakalanan ve teslim olan terör örgütü mensuplarının ifadelerine göre, ''Mezit'' isimli paravan oluşumun, Yüksekova başta olmak üzere, bölgede Kürt kökenli vatandaşları güvenlik güçleriyle karşı karşıya getirmek ve halkı örgüt istekleri doğrultusunda yönlendirerek baskı altında tutmak amacıyla PKK tarafından provokasyon amaçlı kurulan paravan bir örgüt olduğu belirlendi. Kandil'de bulunan terör örgütü yönetimi tarafından geçen ay başında Türkiye'deki örgüt kadrolarına iletilen bir talimatta, provokatif haberlere ve dezenformasyon faaliyetlerine ağırlık verilerek, halkı şiddetin içine çekmek suretiyle, seçimler öncesinde örgüt lehine ortam yaratılması istendiği belirlendi. Yüksekova'da ''MEZİT imzalı bildiri'' haberleri sonrasında, terör örgütünün, siyasi uzantıları ve örgüte yakın internet sitelerini hemen harekete geçirerek, devlet ve güvenlik güçlerini hedef alan açıklamalar yapılmıştı. Bu arada, ''Mezit'' imzalı bildiri dağıtılmasından birkaç gün sonra Yüksekova'da bir kuyumcu dükkanının önüne bomba süsü verilmiş piknik tüpü bırakılması olayını da terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı. Öte yandan, terör örgütünden kaçmayı başaran örgüt mensuplarının ifadelerinden, Kandil yönetiminin, normal şartlarda kış üstlenmesinde olması gereken örgüt kadrolarını Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarında büyük gruplar halinde ''eğitim'' adı altında sahaya sürerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava operasyonları için ''açık hedef'' oluşturduğu bildirildi. Terör örgütünün riskli bölgelere gözden çıkardığı kadroları eylem için göndererek, ölen örgüt mensupları üzerinden siyasi propaganda yapmayı hedeflediği de kaydedildi. Terör örgütü yönetimi, son zamanlarda geçmiş yıllarda örgüt tarafından ''infaz'' edilen kadroların kimliklerini açıklayarak, ''çatışmada öldü'' denilmek suretiyle, örgüt içi infazları güvenlik güçlerinin üzerine atarak, ''taziye çadırları'' kurdurma faaliyetlerine ağırlık vermişti. Terör örgütü PKK'nın, son dönemde yoğunlaştırdığı provokasyon ve dezenformasyon faaliyetlerinin, sözde ''eylemsizlik'' sürecini sonlandırmasına denk geldiğine işaret eden yetkililer, terör örgütünün ''şiddeti tırmandırma, kaos yaratma ve etnik çatışma çıkarma tuzağına düşülmemesi'' yönünde vatandaşları uyardı.