PKK propagandasından aranan şüpheli Amasya'da yakalandı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- ŞIRNAK\'ta terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla aranan Yusuf Ü., Amasya’da yakalandı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Yusuf Ü., Amasya’da gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi\'ne teslim edilen Yusuf Ü\'nün emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.