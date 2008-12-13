PKK Paris'te kız kaçırdı

Paris’te Cemile adında genç bir kadın geçtiğimiz pazar günü, yol ortasında, PKK tarafından kaçırıldı. Genç kadını kaçırdıktan sonra ailesini arayan PKK mensubu kimliği bilinmeyen kişiler, Cemile’nin 'askerlik görevini PKK saflarında yapması için' kaçırıldığını bildirdi.



21 yaşındaki kadının ailesi polise başvururken, Fransız anti terör dairesi de, kaçırılma olayına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.



Paris’te geçtiğimiz yıl geniş kapsamlı bir emniyet operasyonu ile gündeme gelen PKK, yeniden Fransa güvenlik güçlerinin gündemine girdi. Geçtiğimiz pazar günü, Cemile adında Türk kökenli genç kadın, PKK’ya mensup bir çift tarafından gündüz gözüyle kaçırıldı.



Zorla otomobile bindirdiler



Cemile’nin ailesinin ihbarı üzerine olaya el koyan Fransız anti-terör dairesinin verdiği bilgilere göre, Cemile, Pazar günü oturduğu Pierrefitte-Sur-Seine’de yürürken, akşam 16.00 sularında yanına yaklaşan iki kişi tarafından kaçırıldı. Bir görgü tanığının verdiği bilgere göre, 30’lu yaşlarda biri kadın diğeri erkek, iki kişi yanına yaklaşarak Cemile ile kısa bir süre konuşup, sonra da Cemile’yi zorla arabaya bindirerek uzaklaştılar.



Bir saat sonra Cemile’nin evine bir telefon geldi ve telefondaki ses, PKK adına aradığını, Cemile’yi kaçırdıklarını, kızlarının PKK’ya hizmet edeceğini, örgüte askerlik görevini yerine getirmek üzere alıkonulduğunu söyledi.



Geniş çapta arama başlatıldı



Telefon üzerine Fransız polisi ile irtibata geçen Cemile’nin ailesi kızlarının bulunmasını istedi. Bunun üzerine genç kadının vesikalık bir fotoğrafını bütün polis ve jandarma birimlerine dağıtan polis, olayın meydana geliş biçiminide bir görgü tanığının ifadesinden yola çıkarak ortaya çıkardı.



Cemile’nin bulunması için geniş çapta aramaya başlayan Bobigny anti-terör polisleri, Cemile’nin fidye için kaçırılmadığının kesin olduğunu, politik nedenlerle alıkonulduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Le Parisien gazetesine açıklama yapan bir emniyet görevlisi, dikkatli olmak gerektiğini, çünkü olayın aynı topluluk içinde geçtiğini, ve örgüt kaynaklarına ilişkin bilgilerden hareketle arama işleminin yürütüldüğünü açıkladı.



Genç kadının kaçırılma anında fiziki bir zorlama ile karşılaşmadığını belirten görevli, kaçırıldığından bu yana Cemile’nin ailesiyle bağlantı kuramamasının da olayın politik boyutu olduğunu gösterdiğini belirtti.



Güleryüzlü, düz saçlı bir kadın



Cemile için arama ilanı yayınlayan Fransız polisi, kaçırılan kızı "Güleryüzlü, parlak gözlü ve düz saçlı genç bir kadın" şeklinde tarif etti.



2007 yılında PKK'nın Fransa'daki mahallerine operasyon düzenleyerek örgütün önde gelen isimlerinin de bulunduğu bazı kişileri gözaltına alan Fransız terörle mücadele birimleri, yazdan buna PKK'nın örgüte insan kazandırma faaliyetleri üzerinde araştırma yürütüyordu. Daha önce de Fransa'da iki kişi örgüt tarafından kaçırılmıştı.



16 PKK'lı yakalayıp bırakmışlardı



Fransa, Rıza Altun, Nedim Seven ve Canan Kurtyılmaz gibi PKK'nın lider kadrosundan isimlerin de yer aldığı 16 kişiyi geçtiğimiz yıl şubat ayında yakalamış; ancak daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmıştı.



Mahkemenin kararına şaşıran soruşturmayı yürüten savcılar, siyasileri hedef göstererek kararın 'dayanaksız' olduğunu ve 'anlamakta zorluk çektiklerini' belirtmişti. Adalet Bakanlığı yetkilileri de, örgütün Fransız İç İstihbarat Teşkilatı (DST) ile ilişki içerisinde olduğunu ifşa etmesinin bu kararda etkili olduğuna dikkat çekmişti.



PKK, Avrupa Birliği'nin oybirliğiyle belirlediği terör örgütleri listesinde bulunuyor. Fakat çok sayıda AB ülkesi buna rağmen örgütün faaliyetlerine göz yumuyor. Örgütün önde gelen isimlerinden bazıları Avrupa ülkelerinde serbestçe ikamet edebiliyor. Rıza Altun yakalandığında, Fransa'da yasal olarak bulunma hakkına sahip olduğu ortaya çıkmıştı.



Fransa'nın güneyinde geçen yıl Türk barları ve kültür merkezlerine molotofkokteylli saldırılar düzenleyen ve terör örgütü PKK ile bağlantılı oldukları bildirilen 11 kişinin mahkemesi ise 8 Aralık'ta başkent Paris'te başladı. Sanıklar, mali terörizm, binalara zarar vermek için patlayıcı madde kullanma ve terör örgütüyle işbirliği yapma suçlamalarıyla yargılanıyor. Bordeaux'da gerçekleşen saldırıların benzerleri geçen yıl güneydeki Toulouse ve Marsilya kentlerinde de düzenlenmiş; ancak yetkililer olaylara karışanlardan hiç kimseyi tutuklamamıştı. (Voice of America - Zaman gazetesi)