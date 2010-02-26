PKK operasyonunda eğitim kampları keşfedildi!

T24 - İtalya'da terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen geniş çaplı operasyonda, PKK'nın örgüte üye toplama amacıyla eğitim kampları oluşturduğuda ortaya çıktı. İtalyan yetkililer operasyonlarda 10'u Kürt olmak üzere 11 kişinin tutuklandığı, bir kampta ise 70 kişiye eğitim verildiğinin belirlendiğini açıkladı.



Kamplarda, terör örgütünün Avrupa'da yaşayan üyelerinin ideolojik propaganda niteliğindeki eğitim sürecinden geçirilen katılımcılara, kurs sonunda PKK saflarına katılma çağrısı yapılmaktaydı.



İtalyan güvenlik birimleri, Toscana bölgesinde Pisa kenti yakınlarındaki Valdera beldesindeki bir tarım turizmi tesisinin, sabaha karşı düzenlenen operasyona dek faal bir kamp olarak kullanıldığının saptandığını belirtti.



Örgütün, Pordenone kenti yakınlarında, geçen yıla kadar faal vaziyette olan bir başka kampta da benzer etkinlikler düzenlediğine işaret edildi.



11 kişi tutuklandı



Operasyonlar 11 kişinin tutuklandığı açıklanırken, tutuklananlardan 10'unun çoğunluğunu Türkiye'de gelen Kürtlerin oluşturduğu, diğer bir kişinin de pek çok suça bulaşmış bir İtalyan olduğu açıklandı. Keşfedilen kamplardan birinde 70 kişiye eğitim verildiğinin saptandığı, bu kişilerle ilgili sorgu süreci ve kimlik tespitinin devam ettiği belirtildi.



Bu arada PKK üyeliği nedeniyle Fransa'da tutuklu bulunan bir kadının, İtalya'nın Taranto kentinde bir kampta eğitime katıldığını itiraf ettiği kaydedildi.



Venedik Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla İtalyan güvenlik birimlerinin düzenlediği operasyonlar sırasında elde edilen bilgilere göre, PKK'ya üye toplama amacıyla düzenlenen kamp faaliyetleri "düğün" olarak adlandırılmaktaydı.