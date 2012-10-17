PKK okul basıp 6 öğretmeni kaçırdı, 1 saat sonra serbest bıraktı...

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Bulakbaşı Köyüne gelen PKK’lılar, köylülerin tüm ısrarına rağmen ilköğretim okulunda görev yapan 19 öğretmenden 6'sını kaçırdı. PKK’lılar, Ağrı Dağı’nın Korhan Yaylası’na doğru götürdüğü öğretmenleri yaklaşık 1 saat sonra serbest bıraktı. Öğretmenlerin serbest kalması üzerine köyde büyük sevinç yaşandı.

hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre; Bugün saat 12.00 sıralarında Iğdır’a 21 kilometre uzaklıktaki Bulakbaşı Köyü’ne gelen PKK’lı 2, ellerindeki uzun namlulu tüfeklerle silahlarla köye giren 2 PKK’lı, ilköğretim okulunun öğretmenler odasını bastı. Öğlen arası için odada toplanan okulda görevli 19 öğretmen, karşılarında elleri silahlı PKK'lıları görünce büyük korku yaşadı. PKK'lılar, öğretmenlerden Umut Görkem Sevinç, Ersin Karakaya, Soner Er, Mehmet Koçubaba, Lütfü Atılmış ve Abdulllah Enes Er’i silah zoruyla okuldan çıkardı.

‘Öğretmenlerimizi götürmeyin’

PKK'lılar okula girdiğini gören köylüler ise Muhtar Mehmet Gültekin’e haber verdi. Jandarmaya haber verdikten sonra hemen köylülerle birlikte okula gelen Muhtar Gültekin, PKK'lılara "Öğretmenlerimizi götürmeyin" dedi. Bu sırada PKK'lılar silahlarını köylülerin üzerine doğrultarak, "Uzak durun" diye tehditte bulundu. Bu sırada büyük panik yaşayan öğrenciler de gözyaşı döktü.

Ardından PKK'lılar öldürmekle tehdit ettikleri 6 öğretmeni Ağrı Dağı’nın Korhan Yaylası’na doğru götürdü. Meslektaşları, öğrenciler ve köylüler, öğretmenlerin Ağrı Dağı’na götürülüşlerini gözyaşları arasında izledi.

1 saat sonra bıraktılar

PKK’lılar, kaçırdıkları 6 erkek öğretmeni, 1 saat sonra ise serbest bıraktı. Ağrı Dağı’ndaki Korhan Yaylası’ndan inip köy yakınlarında otomobiliyle bekleyen Bulakbaşı Köyü Muhtarı Mehmet Gültekin’i gören öğretmenler, ardından köye döndü. 1 saat boyunca PKK'lıların propagandalarına maruz kaldıklarını ve çok korktuklarını söyleyen öğretmenler okulda diğer öğretmenlerle ve öğrencileriyle kucaklaştı. Öğretmen ve öğrenciler gözyaşı dökerken, güvenlik güçleri, bölgede, eylemi gerçekleştiren PKK'lıları etkisiz hale getirmek için operasyon başlattı.

Köyde büyük sevinç

2 PKK’lı öğretmenleri kaçırırken, Ağrı Dağı eteklerinde 20 kadar PKK'lının da beklediği ortaya çıktı. Ağrı Dağı’nın Korhan Yaylası’na doğru götürülen öğretmenleri yaşlı gözlerle izleyen, meslektaşları ve öğrencileri, 1 saat sonra serbest kaldıklarını öğrenince büyük sevinç yaşadı. Öğretmenlerin cep telefonlarından aramalarıyla köyden bir minibüs Ağrı Dağı’na doğru yola çıktı. Öğretmenleri minibüsle alan muhtar, onları tekrar köye getirdi. Sevinçle koşarak minibüsten inen öğretmenler, öğrenciler, köylüler ve meslektaşlarıyla kucaklaştı, gözyaşlarını tutamadı. Öğretmenler, cep telefonları ile yakınlarına haber vererek merak etmemelerini istedi.

Öğretmenler odasında yaşanan sevince ortak olan İl Milli Eğitim Müdürü Dinçer Ateş, 600 öğrenci ve 19 öğretmenin bulunduğu ilköğretim okulunda yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Dinçer Ateş, "Olayı duyup hemen geldik. Kıllarına zarar gelmedi. Sağ salim hepsi döndü. Bir saat kadar ayrılık yaşadık. Köylülerin sayesinde teröristler kaçırılan öğretmenlerimizi bıraktı. Şu an tekrar görevlerinin başındalar" diye konuştu.