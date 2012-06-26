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PKK öğretmenleri serbest bıraktı

Bitlis'te terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan 2 öğretmen serbest bırakıldı

26 Haziran 2012 02:36

Bitlis'te kaçırılan iki öğretmen serbest bırakılırken, aynı gün kaçırılan askerden henüz haber aşınamadı.

Konuyla ilgili açıklama, Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz'dan geldi.
 
Yılmaz, Van'da görev yapan ve geçen hafta Bitlis Diyarbakır karayolunun Buzlupınar mevkinde, PKK mensuplarınca kaçırılan öğretmenler Mehmet Örk ve Ömer Sürücü'nün serbest bırakıldığını söyledi.
 
Öğretmenlerin Çeltikli köyü kırsalında serbest bırakıldığını belirten Vali Yılmaz, ''Öğretmenler şu an Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda tutuluyor. Sağlık durumları iyi. Yarın öğretmenleri karakoldan helikopterle alıp, il merkezine getireceğiz. Aynı gün kaçırılan askerle ilgiliyse henüz bir gelişme yok. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor'' şeklinde konuştu.

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