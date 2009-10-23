'PKK, o bölgede iktidar oluyor'

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, ''Demokratik Açılım'' süreciyle ilgili, ''Gelinen noktada PKK o bölgede bir anlamda otorite, söz sahibi iktidar merkezi haline gelmeye başladı'' dedi.

Sanatçı Sabahat Akkiraz'ı CHP Genel Merkezi'nde kabul eden Deniz Baykal, gazetecilerin demokratik açılımla ilgili sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın, açıklamaları hatırlatılarak yöneltilen bir soru üzerine Baykal, ortada çok ciddi bir tablo olduğunu ve bunu ''derin bir üzüntüyle izlediklerini'' söyledi.

Son görüntüler ortaya çıkmadan önce gerekli değerlendirmeleri, uyarıları yaptıklarını, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupta bunlara yer verdiğini belirten Baykal, bu sürecin çok ''sakıncalı ve olumsuz'' gelişmelere yol açabileceğini başından beri söylediğini dile getirdi.

Herkesin yıllardır süren teröre bir son verilmesini, terörü gerçekleştiren siyasi merkezlerin artık bu yolla siyaset yapmaktan vazgeçmesini beklediğine işaret eden Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bu konuda iyi niyetle yapılacak ne varsa bütün Türkiye bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Kimse intikamcı bir duygu içinde değildir. Yaşanmış olan olayları, acıları herkes bağrına taş basarak unutmaya da hazırdır, ama bir tek bekleyişle; teröre kesinlikle son verileceği, bir daha şiddetin, silahın, mayının bir siyasi mücadele yöntemi olarak kullanılmayacağının açıklık kazanması halinde. Hepimiz bu özlem içindeyiz, ama ortaya çıkan tablo, Hükümet'in bize büyük bir sevinçle bir mutluluk tablosu olarak sunduğu bu son manzara nedir? Oraya baktığımızda şunu görüyoruz; Kandil'den, terörün karargahından Türkiye'ye 8 kişi geliyor. Mahmur'dan 26 kişi geliyor. Bu 8 kişi ne için geliyor? Bütün Türkiye istiyor ki bu bir başlangıç olsun. Bunlar gelsinler ama artık silahlı mücadelenin bırakılması gerektiğine inandıkları ve kendileri bu doğrultuda gereken adımı atma kararını aldıkları, silahlı mücadele örgütünün artık sona erdirileceğini kabul ettikleri ve silahlı mücadele örgütünden ayrılma anlayışında oldukları ve terör dönemini geride bırakmak üzere geldiklerini görmek istiyor insanlar, ama ne görüyoruz? Bu gelen 8 kişi diyorlar ki 'PKK terör örgütünün mensubuyuz. Bu terör örgütünün adına buraya geldik. Biz onların temsilcisiyiz, elçisiyiz. İşte mektubumuz, işte taleplerimiz.' Talepler ortada, 'Anayasa'yı değiştirin, Türkiye'de milleti bölün, devleti bölün' anlamına gelen talepler. Türkiye'nin hukuk düzenini, Anayasal düzenini, bütün tarihi boyunca geliştirmiş olduğu ulusal kimliği tahrip etmeye, ayrıştırmaya yönelik öneriler. 'Bunu size talep etmeye geldik' diye giriyorlar.''

''PKK mensuplarının sınıra daha öncesinde yapılmış bir mutabakatla geldiğini'' söyleyen Baykal, ''Bunlar kaçarak gelmiyorlar, altlarında muazzam cipleri var. Karşılarında Türkiye'nin devletin temsilcisi olması gereken kadrosu, valiler, İçişleri Bakanlığının ve Emniyet Genel Müdürlüğünün en yüksek temsilcileri, müsteşarlar, MİT Müsteşarı herkes orada. Demek ki o gün o saate böyle bir buluşmanın olacağının kararı bir yerde alınmış, böyle bir mutabakat var. PKK temsilcileriyle Türkiye Cumhuriyeti temsilcileri o gün orada buluşuyorlar'' değerlendirmesinde bulundu.

Gelenlerin ''PKK adına orada olduğunu, örgütün üyesi ve temsilcisi olduklarını, müzakere etmeye geldiklerini'' söylediklerini, terör örgütünden ayrılmadıklarını, pişman olmadıklarını ifade eden Baykal, Türkiye'nin de bunu kabul ettiğini söyledi.

''Türk hukuk sisteminin bunu kabul etmesi mümkün mü'' diye soran Baykal, ''Açılım bu ise bu yanlış bir şey. Bu yöntemle teröre son verilmez. Elinde silahı bulunan karargah çözülme noktasında değil, siyasi müzakere yapma noktasında. Taleplerini koyuyor, 'kabul etmezseniz bu işe devam edeceğiz' diyor. Bu yöntemle siyasi mücadeleye son vermek mümkün değil, çünkü siz müzakereye oturdunuz artık bunlarla'' diye konuştu.

Günedoğu'daki vatandaşların büyük çoğunluğunun PKK'nın teröre başvurmasından ve şiddet kullanmasından ciddi derecede rahatsız olduğunu vurgulayan Baykal, buradaki vatandaşların demokrasi ve hukuk düzeni içinde hak ve özgürlüklerinin tanınarak, huzur içinde yaşamalarına zemin hazırlanmasını devletten beklediklerine dikkati çekti.

''Gelinen noktada PKK o bölgede bir anlamda otorite, söz sahibi iktidar merkezi haline gelmeye başladı'' diyen Baykal, PKK'nın içinden gelen insanlar için sınırda ''mobil mahkeme kurulduğunu'' ifade etti.