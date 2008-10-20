PKK militanları Türk işletmelerine saldırdı

PKK militanları, Fransa'nın başkenti Paris'te iki Türk seyahat şirketinin ofislerine saldırı düzenledi. Hamburg'da 2 Türk dükkanına yönelik saldırının ardında da PKK olduğundan kuşkulanılıyor



Terör örgütü militanlarının Paris'te faaliyet gösteren iki Türk seyahat şirketinin bürolarına saldırması sonucu, iki işyerinin vitrin camları tamamen kırıldı. Saldırıya uğrayan ofisler, Paris'te yaşayan Türklerin genelde alışveriş için gittiği Faubourg Saint Dennis mahallesinde bulunuyor.

Türk seyahat şirketlerinin polise şikayette bulunduğu, saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



Almanya'nın Hamburg kentinde de 3 Türk dükkanına saldırı düzenlendi. Hamburg polisinin bir sözcüsü, bugün yaptığı açıklamada, hafta sonunda düzenlenen saldırıların siyasi amaçlı olduğunun tahmin edildiğini söyledi.



Sözcü, hafta sonunda kimliği belirsiz kişilerin Hamm ilçesinde bir Türk manavı ile hemen yanındaki Türk seyahat bürosunun camlarını kaldırım taşlarıyla kırdığını, daha sonra da manav dükkanının içine yanıcı madde atıldığını bildirdi.



Wilhelmsburg ilçesinde de bu sabah bir Türk seyahat bürosuna saldırı düzenlendiğini ifade eden sözcü, saldırganların burada PKK terör örgütünün adını yazdığını kaydetti.



Saldırıya uğrayan manav ve seyahat bürosunun yakınlarında bir cami ve kültür merkezi yöneten Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) yöneticilerinden Mesut Yapraklı, eylül ayında "Türkler dışarı" yazılı tehdit mektupları aldıklarını belirterek, saldırıların önce Alman aşırı sağcıları tarafından düzenlendiğini sandıklarını söyledi.



Polis, saldırıların tehdit mektuplarıyla ilgisi olduğunun sanılmadığını bildirdi.



Diğer bir polis sözcüsü, aynı şekilde yazılmış tehdit mektuplarının 2000 yılından bu yana Almanya'nın değişik yerlerinde ortaya çıktığını, aynı mektubun Almanya Başbakanlığına bile gönderildiğini söyledi.