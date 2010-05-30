PKK maden ocağı bastı: 1 ölü, 2 yaralı

T24 - Antakya’nın Kisecik köyü yakınlarındaki maden ocağına bir grup terörist silahlı saldırıda bulundu.



Çıkan çatışmada bir özel güvenlik görevlisi öldü, iki özel güvenlik görevlisi yaralandı, bir terörist de ölü ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Kisecik köyü yakınlarındaki krom madenine bir grup PKK’lı teröristlerce silahlı saldırı düzenlendi. Teröristlerin açtığı ateşe maden ocağındaki özel güvenlik görevlilerinin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.



Çatışmada, özel güvenlik görevlilerinden Mustafa Dolumay (26) hayatını kaybederken, Sabri Pekmez (28) ve Hüseyin Saraç (28) yaralandı. Çatışmada bir terörist ölü ele geçirildi. Yaralı güvenlik görevlileri kaldırıldığı Antakya Devlet Hastanesi’ne tedavi altına alındı. Yetkililer, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını belirtti.





