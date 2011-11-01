PKK Kürtlerden özür diledi

T24 - PKK, Bingöl'de 2 kişinin öldüğü canlı bomba saldırı nedeniyle Kürtlerden özür diledi.
PKK'ya yakınlığı ile bilinen Fırat Haber Ajansı'nda yer alan açıklamada, canlı bombanın saldırıyı kendi insiyatifinde gerçekleştirdiği, hedefin polis karakolu olduğu ancak kaza sonucu bombanın patladığı belirtildi. PKK, ölen 2 sivil nedeniyle Kürt halkından özür diledi.
Sivilleri hedef alan eylemlere ve silah kullanımına karşı olduklarını belirtilen açıklamada, sorumlular hakkında gerekli yaptırımların yapılacağı vurgulandı.