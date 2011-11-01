PKK Kürtlerden özür diledi

T24 -

PKK'ya yakınlığı ile bilinen Fırat Haber Ajansı'nda yer alan açıklamada, canlı bombanın saldırıyı kendi insiyatifinde gerçekleştirdiği, hedefin polis karakolu olduğu ancak kaza sonucu bombanın patladığı belirtildi. PKK, ölen 2 sivil nedeniyle Kürt halkından özür diledi.Sivilleri hedef alan eylemlere ve silah kullanımına karşı olduklarını belirtilen açıklamada, sorumlular hakkında gerekli yaptırımların yapılacağı vurgulandı.