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PKK, Kürt konferansına davet edildi

Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt Yönetimi, terör örgütü PKK'yı Nisan ayında Erbil'de yapılacak Kürt konferansına davet etti.

25 Mart 2009 02:00

Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt Yönetimi, terör örgütü PKK'yı Nisan ayında Erbil'de yapılacak Kürt konferansına davet etti.


NTV'nin haberine göre, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt Yönetimi, terör örgütü PKK'yı Nisan ayında Erbil'de yapılacak Kürt konferansına davet etti.

Açıklama, Peşmerge Bakanlığı Sözcüsü Cabbar El Yaver'den geldi. Arapça yayımlanan El Hayat gazetesine konuşan Yaver, konferansta, Kürt sorunu, Kerkük'ün geleceği ve Kürt partileri arasındaki koordinasyonun tartışılacağını söyledi.

Erbil'deki konferansa Irak, İran ve Suriye'nin yanı sıra Türkiye'den de katılım bekleniyor.

Bölgesel Kürt yönetiminin davet ettiği terör örgütü PKK'nın tavrıysa henüz netleşmedi.

Dışişleri Bakanı Babacan, geçen hafta yaptığı açıklamada, konferansa genel anlamda olumlu bakmakla birlikte, bu platformun herhangi bir terör örgütünün propaganda yapacağı bir zemin haline dönüşmemesi gerektiğini belirtmişti.

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