'PKK, KCK ismiyle siyaset yapacak; legal örgütlenmenin yolu açılacak'



Kandil, silahların bırakılmasının ardından siyaset provasını Erbil'de yapacak. Çekilmeyle birlikte Erbil'deki PKK'lı sayısı 2 katına çıkacak, yani 5 bin civarında olacak. Murat Karayılan Erbil'den örgüt üyelerinin resmi varlığı konusunda anlayış göstermesini isterken, Kuzey Irak'taki kaynaklar, PKK'nın kimlik ve örgütlenme izni talep eden siyasete KCK ismiyle devam edeceğini ifade etti.



Karayılan: Erbil anlayış göstersin



PKK, çekilmenin ardından silahsız siyaset çalışmalarına çözüm sürecinde katalizör rolü üstlenecek olan Erbil'den başladı. PKK liderlerinden Murat Karayılan'ın örgüt üyeleri için Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nden talep ettiği "statünün" ayrıntıları ortaya çıktı.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, Karayılan, Kandil'de yaptığı toplantıda, çekilmenin ardından sayıları 5 bini bulacak olan örgüt üyelerinin resmi varlığı konusunda Erbil'in anlayış göstermesini istedi. Silahların bırakılmasının ardından siyasete KCK adıyla hazırlanan PKK'nın Erbil'den istediği statü talebine yönelik Kuzey Irak'taki kaynaklar, şu bilgileri verdi:



'PKK, KCK ismiyle siyaset yapacak'



"Kandil, PKK'nın Kuzey Irak'taki üssü olarak biliniyor. Örgütün yöneticileri ve üyelerinin vatandaşlık, siyasi kimlik, ikametgâh gibi hiçbir yasal hakları bulunmuyor. Çekilme sürecinin tamamlanması ile birlikte bu bölgedeki militan sayısı ikiye katlanacak. Yaklaşık 5 bine ulaşacak. Kandil'de yapılacak eğitim programı süresince halkın arasına inmeyecekler. Bir süre kamplarda yaşayacak. Çekilme tamamen sonuçlandığında demokratik ve yasal adımların ardından silahların tamamen bırakılması sürecine geçilecek. Bu süreçte örgüt üyelerinin resmi olarak bir siyasi kimliğe sahip olmaları gerekiyor.



'Legal örgütlenme yolu açılacak'



Siyasi konumlarından dolayı rahat edebilmeleri için örgütlenme, siyaset yapma konusundaki hukuku kısıtlamaların kalkması gerekiyor. Bu bölgede otonomi olsa da yasal konularda ciddi sıkıntılar bulunuyor. Kürt Yönetimi'nin siyasal statüye izin vermesi durumunda örgüte legal örgütlenme yolu açılacak. Böyle bir statü örgütün bölgedeki varlığının sıkıntı yaratmasının önüne geçecektir. Hem diplomatik hem siyasi boyutuyla Erbil normalleşmeye uzanan süreçte önemli bir köprü olacak."



'Silahlar BM denetimindeki kamplarda bırakılacak'



Irak Dışişleri Bakanlığı ise çekilen PKK'lıları istemediklerini belirterek, "Çekilme topraklarımıza müdahaledir" demişti. Ortadoğu gerçeği dikkate alındığında Mahmur ve diğer kampların bir süre daha varlığını koruyacağına dikkat çeken yetkililer, "Silahsızlanma sürecinde bu kamplar önemli bir nitelik kazanacak. Daha önce de dile getirildiği gibi silahların BM denetimindeki bu kamplarda bırakılması da söz konusu olabilir" yorumunu yaptı.