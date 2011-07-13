PKK, Karadeniz'den çekilme kararı aldı

T24 - PKK’nın, kamuoyunda büyük tepki çeken kanlı eylemlerini gerçekleştirdiği Karadeniz bölgesindeki silahlı gruplarını geri çekme kararı aldığı belirtildi. Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerin PKK’nın, gruplarını geri çağırmasında etkili olduğu iddia edildi.



Milliyet gazetesinin haberine göre; terör örgütü PKK’nın, bir süre önce başlattığı Karadeniz açılımını sonlandırma kararı aldığı öne sürüldü. Güvenlik birimleri, bir süre önce örgütün Kuzey Irak’taki Kandil Dağı’nda bulunan yöneticilerinin ’Roj’ telsiz koduyla, Karadeniz gruplarının bağlı bulunduğu Tunceli’deki sözde ’Dersim Eyalet Komutanlığı’nın kullandığı ’Munzur’ telsiz koduna, uzun bir şifreli mesaj gönderdiğini belirledi.



Uzun süren çalışmalar sonucunda şifreli mesajı çözen güvenlik birimleri, PKK yönetiminin, Karadeniz Bölgesi’ndeki illere yayılan sayıları 30 civarında olan elemanlarına, Tunceli ve Bingöl bölgesine çekilmesi talimatı verdiğini tespit etti. Örgütün bu kararının ardından ilk 6 kişilik grubun Tunceli’ye ulaştığı da, güvenlik birimlerince saptandı.

'Gelirken eylem yapın'



Güvenlik birimlerinin teknik çalışmalar sonucunda elde ettikleri bilgilerde ayrıca, PKK’lı teröristlere, Karadeniz’den çekilirken riski olmayan eylemler yapmaları ve ellerinde bulunan patlayıcıları kullanmaları talimatı verildiği kaydedildi. Örgüt yönetiminin kararının ardından harekete geçen Kastamonu ve Sinop bölgelerinde bulunan 6 kişilik grubun da, geri dönüş yoluna girdiği güvenlik birimlerine ulaşan bilgiler arasında yer aldı.



PKK’nın, küçük bir grubunu ise bir süre daha Amasya ve Tokat civarında bekletebileceği, ancak eyleme girmemeleri konusunda uyardığı öğrenildi.

Öcalan görüşmesi mi etkili oldu?



PKK gruplarını Karadeniz’den çekerken, güvenlik uzmanları da örgütün kararını değerlendiriyor. Üst düzey askeri kaynaklar, PKK’nın Karadeniz’den çekilme kararının arkasında iki neden olduğunu tahmin ediyor.



Birinci nedene göre PKK, Karadeniz’de yaptığı bütün eylemlerde, Türkiye kamuoyundan büyük tepki topladı. Yöre halkının örgüte tepkisi, PKK’lıların rahat hareket etmesini engelledi. Ayrıca, PKK’lıların barınma ve lojistik destek bulma konusunda son derece zorlanmaları da kararda etken olarak görülüyor.



Uzmanların ikinci görüşü ise, Öcalan ile yapılan görüşmelerin bu kararda etkili olduğu yönünde. PKK’nın ’iyi niyet göstergesi’ olarak gruplarını Tunceli ve Bingöl çevresine çektiğini düşünen uzmanlar, Öcalan ile görüşmelerin devam etmesi halinde önümüzdeki aylarda PKK’nın, bazı silahlı gruplarını ’çatışma alanları’ dışına çekebileceğini, bu nedenle de Karadeniz’deki gruplarının geri dönüşünün uzun zaman alabileceğini göz önüne alarak, gruplarını erkenden çağırmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.