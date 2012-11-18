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PKK kamplarına gece operasyonu

Operasyonda 30'dan fazla hedefin başarılı bir şekilde vurulduğu belirtildi

18 Kasım 2012 13:18

Diyarbakır'dan kalkan savaş uçakları Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK kamplarını gece harekatıyla bombaladı.

Diyarbakır'da bulunan 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'nde bu akşam hareketli anlar yaşandı.

PKK'nın kış yapılanması ile ilgili hareketli grupların olduğu yönünde alınan istihbarat üzerine gece hareket ve vurma kabiliyetine sahip Pars Filosuna bağlı savaş uçakları 'Acil' emirle havalandı. Saat 21.00 sıralarında kalkan 6 savaş uçağı sınırı geçerek Irak'ın kuzeyine yöneldi. Türk savaş uçakları daha önceden insansız hava araçlarıyla koordinatları tespit edilen PKK'ya ait hedeflere bomba yağdırdı. Operasyonun örgütün kış üslenmesini imha etme amacıyla yapıldığı belirtildi.

Yaklaşık 2 saat süren operasyonda Zap ve Hakurk kamplarını bombalayan savaş uçakları sorunsuz bir şekilde üslerine döndü. Operasyonda aralarında uçaksavar bataryaları, örgüte ait tesisler ve kış üslenmesinin yapıldığı sığınakların da bulunduğu 30'dan fazla hedefin başarılı bir şekilde vurulduğu öğrenildi.

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