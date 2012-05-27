PKK'nın kaçırdığı köylüler: Susma hakkımızı kullanmak istiyoruz

PKK’nın 22 Mayıs Salı gecesi Diyarbakır’ın Lice İlçesi’ne bağlı Bayırlı Köyü’nü basarak kaçırdığı ve aralarında 1 kadının da bulunduğu 10 kişi örgüt tarafından 5 gün sonra serbest bırakıldı.İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen köylülerin ’susma haklarını’ kullanmak istedikleri belirtildi.

Kaçırılan Emine Çelik, Mahfuz Çelik, Mehmet Çelik, Yaşar Çelik, Ahmet Alkin, Eşref Yılmaz, Ramazan Yılmaz, Mehmet Emin Yılmaz, Şahabettin Yılmaz ve Nuri Alpaslan, bu sabaha karşı kaçırıldıkları Bayırlı Köyü yakınlarına getirildi.

PKK’nın bıraktığı 10 kişi, güvenlik güçleri tarafından ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Lice İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen köylülerin ’susma haklarını’ kullanmak istedikleri belirtildi.

PKK’lılar tarafından serbest bırakılan köylülerin işlemleri devam ederken, İlçe Jandarma Komutanlığı’nda gözaltında tutulan 10 kişi, işlemlerinin tamamlanması ardından Cumhuriyet Savcılığı’na çıkarılacak.