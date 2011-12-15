PKK 'Jammer' peşinde





T24- Güvenlik kuvvetlerinin ‘mayın’ ve ‘bubi tuzaklarına’ karşı verdiği mücadelede sağladığı başarı PKK’yı yeni arayışlara itti.











Vatan'ın haberine göre, PKK’yı yakın izlemeye alan istihbarat birimleri, örgütün son dönemde sinyal kesici (jammer) olarak bilinen elektronik cihazlardan edinmeye çalıştığını tespit etti. Bu kapsamda örgütün Avrupa’daki bazı üst düzey yöneticilerinin Bulgaristan’da faaliyet gösteren Samel 90 şirketinin ürünleri almak için temaslarda bulundukları öğrenildi.





Bulgar ordusu için gelişmiş elektronik ekipmanlar imal eden Samel 90 firmasının ürettiği jammerler kolay taşınabiliyor ve roketatar ile fırlatılabiliyor. Jammerlar 10 kilometrekarelik bir alanda bir saat boyunca tüm telsiz, telefon ve diğer elektronik haberleşmeyi kesebiliyor.





Gelişmeleri değerlendiren bir askeri haberleşme uzmanı, “Örgüt bu sayede ilçe ve büyük karakollara yönelik saldırılarda takviye birlikler ile hava desteğinin olay yerine intikal etmesini geciktirmek mümkünse de engellemek istiyor. Bunu başarırlarsa saldırılarda daha fazla insanı öldürebileceklerine inanıyorlar” yorumunu yaptı